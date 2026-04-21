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दिल्ली में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुआ यूपी का इनामी बदमाश, 28 मामलों में है आरोपी

आरोपी उत्तर प्रदेश के साथ ही दिल्ली में भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका था जिसकी तलाश पुलिस को थी.

15 हजार का ईनामी बदमाश गिरफ्तार
15 हजार का ईनामी बदमाश गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 21, 2026 at 12:42 PM IST

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नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने बीती रात उत्तर प्रदेश के एक इनामी कुख्यात बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है. ये गिरफ्तारी अमर कॉलोनी थाना इलाके के आस्था कुंज के पास से हुई.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद रिजवान के रूप में हुई है. आरोपी मोहम्मद रिजवान पर उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में 15000 का इनाम रखा गया था.

15 हजार का ईनामी बदमाश गिरफ्तार
वहीं अब इस बारे में साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने मीडिया को जानकारी दी और बताया कि दिनांक 20 अप्रैल सोमवार की देर रात को STF/SED की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि इनामी अपराधी आस्था कुंज पार्क, अमर कॉलोनी क्षेत्र में आने वाला है, जिस पर जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से 15 हजार का इनाम घोषित है.

उत्तर प्रदेश का इनामी कुख्यात बदमाश गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश का इनामी कुख्यात बदमाश गिरफ्तार (ETV BHARAT)

इस सूचना के आधार पर टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सुनियोजित तरीके से जाल बिछाया गया. कार्रवाई के दौरान आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने का प्रयास किया, मुठभेड़ (exchange of fire) के तत्पश्चात पुलिस टीम ने आरोपी को सफलतापूर्वक काबू कर लिया.

आरोपी के खिलाफ 28 मामले दर्ज
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान रिजवान के रूप में हुई है. आरोपी अनार मस्जिद के पास, ओल्ड मुस्तफाबाद, दिल्ली का रहने वाला है. जांच में पाया गया है कि आरोपी कई मामलों में थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलंदशहर (उ.प्र.) में वांछित था. आरोपी के लगातार फरार रहने एवं न्यायिक प्रक्रिया से बचने के कारण, उसकी गिरफ्तारी ₹15,000/- का इनाम घोषित किया गया था. आरोपी एक आदतन कुख्यात अपराधी है, जिसके विरुद्ध कुल 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं (24 दिल्ली में एवं 4 उत्तर प्रदेश में). इसके अधिकांश अपराध झपटमारी, चोरी आदि संपत्ति अपराध से संबंधित हैं, हालांकि गंभीर अपराधों में भी इसकी संलिप्तता पाई गई है.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में चोरी के 10 से अधिक मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. मामले की आगे की जांच जारी है, ताकि इसके आपराधिक नेटवर्क का पता लगाया जा सके एवं चोरी का माल बरामद किया जा सके.

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