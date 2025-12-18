केदारकंठा की बर्फीली चोटी पर लहराएगा तिरंगा, उपमुख्यमंत्री दीया ने दल को दिखाई हरी झंडी
केदारकंठा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यह देश के सबसे लोकप्रिय विंटर ट्रेक्स में से एक माना जाता है.
जयपुर: साहस, देशभक्ति और युवाओं के जज्बे का प्रतीक एक प्रेरणादायी पर्वतारोहण अभियान शुक्रवार को जयपुर से शुरू हुआ. राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने विद्याधरनगर विधानसभा क्षेत्र से रवाना हो रही 6 सदस्यीय टीम को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया और पर्वतारोहियों का उत्साहवर्धन किया. अभियान के आयोजकों के अनुसार मौसम अनुकूल रहने की स्थिति में टीम आगामी 25 दिसंबर 2025 को शिखर पर पहुंच कर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगी. इस अभियान का उद्देश्य न केवल साहसिक खेलों को बढ़ावा देना है, बल्कि युवाओं में देशभक्ति और आत्मविश्वास की भावना को भी मजबूत करना है.
बर्फीला ट्रैक है केदारकंठा: यह दल हिमालय पर्वत की गढ़वाल रेंज में स्थित 12,600 फीट ऊंची केदारकंठा की बर्फीली चोटी पर भारतीय तिरंगा फहराने के संकल्प के साथ रवाना हुआ है. केदारकंठा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यह देश के सबसे लोकप्रिय विंटर ट्रेक्स में से एक माना जाता है. चारों ओर फैली बर्फ से ढकी चोटियां, घने देवदार और चीड़ के जंगल, साथ ही स्वर्गारोहिणी, बंदरपूंछ और ब्लैक पीक जैसे हिमालयी शिखरों का विहंगम दृश्य इसे विशेष बनाता है.
सर्दियों में यहां भारी बर्फबारी होती है, जिससे यह ट्रेक साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए एक बड़ी चुनौती माना जाता है. ऊंचाई पर स्थित केदारकंठा चोटी तक पहुंचने के लिए ट्रेकर्स को अत्यधिक ठंड, तेज हवाओं और फिसलन भरे रास्तों का सामना करना पड़ता है. इसी वजह से इसे शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक मजबूती और टीमवर्क की कड़ी परीक्षा माना जाता है. मौसम अनुकूल रहने की स्थिति में टीम 25 दिसंबर 2025 को शिखर पर पहुंच कर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगी.
चुनौतियों के सामने अभियान देगा प्रेरणा: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने टीम के साहस, अनुशासन और समर्पण की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस तरह के साहसिक अभियान युवाओं को चुनौतियों का सामना करने और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि यह दल सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और राज्य के साथ-साथ देश का नाम रोशन करेगा. उपमुख्यमंत्री ने सभी पर्वतारोहियों की सुरक्षित यात्रा और सफल अभियान की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं की सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सदैव तत्पर है. कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, खेल प्रेमी और टीम के परिजन भी मौजूद रहे, जिन्होंने दल का उत्साह बढ़ाया और शुभकामनाएं दीं.
पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा जोर: अभियान के दौरान पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा और 'नो ट्रेस' सिद्धांत का पालन करते हुए हिमालय की स्वच्छता और जैव विविधता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जाएगा. दल के सदस्यों ने कहा कि वे इस अभियान के माध्यम से युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ संकल्प और मेहनत से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. यह अभियान आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने की उम्मीद के साथ रवाना हुआ.