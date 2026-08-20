बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम ने रांची सदर अस्पताल का किया भ्रमण, स्वास्थ्य सेवाओं का किया अनलोकन
रांची में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम ने सदर अस्पताल का भ्रमण किया.
Published : August 20, 2026 at 11:56 PM IST
रांची: देश के टॉप-10 सदर अस्पतालों में जगह बना चुके रांची सदर अस्पताल की कार्यप्रणाली को देखने-समझने के लिए
बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम ने गुरुवार को रांची सदर अस्पताल का भ्रमण किया.
इस टीम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बिहार के अपर कार्यपालक निदेशक स्पर्श गुप्ता, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कंचन कुमारी, बिहार के क्षेत्रीय लेखा प्रबंधक प्रदीप कुमार शामिल रहे.
रांची सिविल सर्जन डॉ अमरेंद्र प्रसाद,सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ बिमलेश कुमार सिंह, आयुष्मान के सदर अस्पताल के नोडल अधिकारी, डॉ अखिलेश झा, डॉ रचित भूषण, आयुष्मान समन्वयक आशीष रंजन एवं अन्य चिकित्सकों से बिहार से आई टीम ने बातचीत की. यहां चल रही स्वास्थ्य योजनाओं और रोगियों को मिल रही सुपर स्पेशलिटी सेवा को लेकर जानकारी ली. इसके बाद बिहार से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सदर अस्पताल का भ्रमण किया.
इस टीम द्वारा रांची सदर अस्पताल में आयुष्मान योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन किया गया और यहां के कार्यों की सराहना की गई. साथ में अपने राज्य में इंप्लीमेंट करने को लेकर अन्य जानकारियां लेने के प्रति भी विभाग गंभीर दिखी. इसके अलावा सदर अस्पताल रांची में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों, मानव संसाधन, दवा एवं आवश्यक सुविधाओं तथा सेवा प्रदान करने की व्यवस्था का अवलोकन किया गया. टीम ने संबंधित अधिकारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं जमीनी स्तर पर उपलब्ध सेवाओं की जानकारी भी ली. इस अवसर पर सदर अस्पताल के चिकित्सक, पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने भ्रमण दल का पूरा सहयोग किया.
बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम द्वारा किए गए इस भ्रमण का उद्देश्य अंतरराज्यीय अनुभवों एवं सर्वोत्तम स्वास्थ्य कार्यप्रणालियों को साझा करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी को मजबूत करना है. रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ बिमलेश कुमार सिंह ने कहा कि रांची के सदर अस्पताल लगातार बेहतर सेवा के बल पर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है.
उन्होंने कहा कि यह झारखंड के बेहतर होते स्वास्थ्य व्यवस्था और सदर अस्पताल की उपलब्धि है कि हमारे मॉडल को देखने के लिये पड़ोसी राज्य बिहार की टीम रांची आ रही है. उन्होंने कहा कि बेहतर तरीक़े से आयुष्मान योजना के कार्यान्वयन का ही नतीजा है कि एक से बढ़कर एक सुपरस्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं हम उपलब्ध करा पा रहे हैं.
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