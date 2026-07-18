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भीलवाड़ा: शिक्षक ने छात्रा को अकेले मिलने के लिए बुलाया, शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने APO किया

भीलवाड़ा: जिले के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक विष्णु गौड़ पर 17 वर्षीय छात्रा के साथ कथित अनुचित व्यवहार का मामला सामने आया है. परिजनों की शिकायत पर शंभूगढ़ थाना पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ अश्लील हरकत सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिक्षा विभाग ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को APO कर दिया है.

शिक्षक को किया APO: शंभूगढ़ थाना प्रभारी रोहिताश्वर यादव ने बताया कि शिक्षक पर कॉपी लौटाते समय अनुचित हरकत का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने अश्लील हरकत सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिक्षक को APO कर दिया गया है. जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की सच्चाई सामने आएगी. छात्रा की शिकायत के अनुसार, शिक्षक ने कॉपी जांचने के बाद वापस देते समय प्रेम का इजहार किया और उसे कार्यालय में अकेले मिलने के लिए बुलाया. घटना के बाद छात्रा तीन दिन तक स्कूल नहीं आई, जब परिजनों ने कारण पूछा तो छात्रा ने सारी घटना बता दी.