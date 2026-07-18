ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: शिक्षक ने छात्रा को अकेले मिलने के लिए बुलाया, शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने APO किया

शिक्षक पर 17 वर्षीय छात्रा के साथ अनुचित हरकत का आरोप लगा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

छात्रा के साथ अनुचित हरकत का आरोप
शंभूगढ़ थाना, भीलवाड़ा (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: जिले के शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक विष्णु गौड़ पर 17 वर्षीय छात्रा के साथ कथित अनुचित व्यवहार का मामला सामने आया है. परिजनों की शिकायत पर शंभूगढ़ थाना पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ अश्लील हरकत सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिक्षा विभाग ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को APO कर दिया है.

शिक्षक को किया APO: शंभूगढ़ थाना प्रभारी रोहिताश्वर यादव ने बताया कि शिक्षक पर कॉपी लौटाते समय अनुचित हरकत का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने अश्लील हरकत सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिक्षक को APO कर दिया गया है. जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की सच्चाई सामने आएगी. छात्रा की शिकायत के अनुसार, शिक्षक ने कॉपी जांचने के बाद वापस देते समय प्रेम का इजहार किया और उसे कार्यालय में अकेले मिलने के लिए बुलाया. घटना के बाद छात्रा तीन दिन तक स्कूल नहीं आई, जब परिजनों ने कारण पूछा तो छात्रा ने सारी घटना बता दी.

इसे भी पढ़ें- 1000 रुपए खोने पर छात्राओं के कपड़े उतरवाकर टीचर ने ली तलाशी! दिलावर बोले- ये बर्दाश्त नहीं, शिक्षिका निलंबित

सख्त कार्रवाई की मांग: मामले की जानकारी मिलते ही शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और छात्राओं के परिजन विद्यालय पहुंचे और शिक्षक से पूछताछ की. सूचना मिलने पर शंभूगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. इसके बाद परिजनों ने थाने जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षक को समाज में गुरु का दर्जा मिलता है और विद्यालय बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान होना चाहिए. ऐसे में इस तरह के आरोप बेहद चिंताजनक हैं. उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. साथ ही विद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी शिकायत व्यवस्था और नियमित निगरानी की भी मांग रखी.

TAGGED:

OBSCENE ACT AT SHAMBHUGARH SCHOOL
GOVERNMENT SCHOOL TEACHER ACCUSED
शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप
INAPPROPRIATE BEHAVIOR IN SCHOOL
BHILWARA TEACHER STUDENT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.