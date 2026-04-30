कानपुर : शिक्षक ने स्कूल में लगाई फांसी, छात्र के परिजनों पर गंभीर आरोप, जांच में जुटी पुलिस
बताया जा रहा है कि शिक्षक पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव का सामना कर रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 11:01 AM IST
कानपुर: घाटमपुर थाना क्षेत्र के शीतलपुर गांव में एक निजी स्कूल के शिक्षक ने विद्यालय परिसर के भीतर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है. बुधवार को हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि शिक्षक पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव का सामना कर रहा था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान शीतलपुर राहा निवासी 21 वर्षीय अनमोल सिंह उर्फ हिमांशु के रूप में हुई है. वह क्षेत्र के ही एक निजी स्कूल में शिक्षण कार्य करता था. परिजनों के मुताबिक हाल ही में स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए उन्होंने एक छात्र को डांट लगाई थी, जिसके बाद उपजे विवाद ने तूल पकड़ लिया और मामला धमकियों तक पहुंच गया.
घटना के पीछे का मुख्य कारण छात्र के परिजनों द्वारा दी गई गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी बताया जा रहा है. मृतक के परिजनों का आरोप है कि डांट के दौरान छात्र भागते समय गिर गया था और उसे चोट लग गई थी, जिसके बाद से छात्र के पक्ष के लोग अनमोल को जेल भिजवाने की धमकी दे रहे थे. इसी प्रताड़ना और लोक-लाज के डर से शिक्षक डिप्रेशन में चल गया था.
बुधवार को अनमोल बंद पड़े स्कूल में पहुंचा और वहां कुंडे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. घाटमपुर थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी.
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