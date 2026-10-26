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​लखनऊ में किसान पथ पर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, गैस रिसाव से जलन का खतरा, ट्रैफिक डायवर्ट

मौके पर बचाव कार्य में जुटी पुलिस. ( Photo Credit; Lucknow Police )

लखनऊ : बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र अंतर्गत किसान पथ पर सोमवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. संडीला से प्लाईवुड फैक्ट्री जा रहा फॉर्मेलिन केमिकल से भरा एक टैंकर अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया. टैंकर पलटते ही केमिकल रिसाव की आशंका से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही बीकेटी पुलिस, दमकल विभाग और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं. एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर यातायात को डायवर्ट कर दिया गया है. मौके पर मेडिकल टीमें भी मुस्तैद हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है.

घटना सोमवार शाम करीब साढ़े छह बजे की है. हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र से फॉर्मेलिन लिक्विड लेकर एक टैंकर गुडम्बा स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री जा रहा था. बीकेटी क्षेत्र में किसान पथ से गुजरते वक्त टैंकर का अगला टायर अचानक फट गया, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और भारी-भरकम वाहन सड़क पर ही पलट गया.