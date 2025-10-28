ETV Bharat / state

खेत में पलटे टैंकर से तेल लूटने वाहनों पर बर्तन लेकर पहुंचे ग्रामीण, 2 घंटे में 40 टन तेल पार

धौलपुर: नेशनल हाईवे 123 पर ठाकुरदास का नगला गांव के पास मंगलवार तड़के अजीब सी अफरा तफरी देखी गई. कोई दुपहिया तो कोई चौपहिया पर सरसों के तेल से भरे बर्तन अपने घर ले जाता नजर आया. कुछ तो गमछे और तौलियों के जरिए पानी पर तैर रहा तेल एकत्र करते दिखे. असल में ठाकुरदास का नगला के पास टैंकर पलट गया, जिसमें 40 टन सरसों का तेल भरा था. यह तेल सड़क किनारे खेत में फैल गया. ग्रामीणों में इस तेल को ले जाने की होड़ मची रही.

सैपऊ थाने के एएसआई अजय सिंह ने बताया कि टैंकर के चालक और खलासी सुरक्षित हैं. उनके कोई चोट नहीं आई. क्रेन से टैंकर को सीधा कराया. पुलिस जांच कर रही है. वहीं टैंकर चालक दूदू निवासी प्रधान पुत्र रामजीवन ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुरैना से सरसों का तेल भरकर टैंकर अलवर ले जा रहा था. ठाकुरदास का नगला गांव के पास सामने से आ रही बस से साइड देते समय टैंकर कच्चे रास्ते पर उतर गया. रफ्तार अधिक होने के कारण टैंकर फिसलकर पानी से भरे खेत में जा पलटा. चालक ने बताया कि टैंकर में करीब 40 टन सरसों का तेल था. गाड़ी पलटने से तेल खेत में फैल लगा. तड़के 5 बजे ग्रामीणों को पता चला तो वे पीपे, बर्तन, ड्रम आदि लेकर मौके पर पहुंचे. 2 घंटे में ग्रामीण सरसों के तेल के बर्तन भरकर ले गए.