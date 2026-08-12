केवलादेव के सामने मचा हड़कंप! 35 टन गैस से भरा टैंकर डिवाइडर पर चढ़ा, टला बड़ा हादसा
टेलर के अचानक ब्रैक लगाने से टैंकर चालक का संतुलन बिगड़ गया. उसने टक्कर से बचने के लिए टैंकर को डिवाडर पर चढ़ा दिया.
Published : August 12, 2026 at 2:56 PM IST
भरतपुर: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने बुधवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. कांडला से गैस भरकर भरतपुर होते हुए फर्रुखाबाद की ओर जा रहा भारी-भरकम टैंकर अचानक सामने चल रहे ट्रेलर को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया. टैंकर में करीब 35 टन गैस भरी हुई थी. हादसे के बाद मौके पर कुछ देर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. गनीमत रही कि टैंकर पलटा नहीं और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.
सिग्नल पर अचानक बदली बत्ती, सामने था ट्रेलर: टैंकर चालक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वह कांडला से गैस भरकर भरतपुर होते हुए फर्रुखाबाद जा रहा था. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने के सिग्नल पर पहुंचने के दौरान बत्ती पहले हरी थी और अचानक पीली हो गई. इसी दौरान आगे एक ट्रेलर चल रहा था. ट्रेलर चालक ने ब्रेक लगाए तो धर्मेंद्र सिंह ने भी टैंकर को रोकने के लिए ब्रेक लगाया, लेकिन टैंकर के समय पर नहीं रुक पाने की स्थिति बन गई. सामने ट्रेलर और पीछे अन्य वाहनों के कारण चालक के सामने टक्कर से बचने की चुनौती थी.
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चालक ने बताया कि उसने स्थिति को देखते हुए टैंकर को दाईं ओर मोड़ दिया. टैंकर सड़क के डिवाइडर पर चढ़ गया, लेकिन इससे सामने चल रहे ट्रेलर से संभावित टक्कर टल गई. चालक के इस फैसले से एक बड़े हादसे की आशंका खत्म हो गई. महत्वपूर्ण बात यह रही कि टैंकर में 35,200 किलोग्राम यानी 35.2 टन गैस भरी हुई थी. ऐसे में टैंकर की ट्रेलर या किसी अन्य वाहन से टक्कर होने अथवा उसके पलटने की स्थिति गंभीर हो सकती थी.
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पुलिस ने तत्काल संभाली स्थिति: मथुरा गेट थाना प्रभारी हरलाल ने बताया कि घटना करीब दोपहर सवा 12 बजे की है. सूचना मिलते ही पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा. पुलिस ने स्थिति का जायजा लेने के बाद टैंकर को क्रेन से साइड में करवाया, जिससे यातायात व्यवस्था सामान्य हो सके. थाना प्रभारी हरलाल ने चालक की सूझबूझ को हादसा टलने की अहम वजह बताया. गैस से भरे 35 टन से ज्यादा वजन वाले टैंकर के अचानक अनियंत्रित होने की स्थिति में आसपास मौजूद वाहनों और लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था. चालक ने समय रहते टैंकर को दूसरी दिशा में मोड़कर डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे आगे चल रहे ट्रेलर से संभावित टक्कर टल गई.