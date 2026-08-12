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केवलादेव के सामने मचा हड़कंप! 35 टन गैस से भरा टैंकर डिवाइडर पर चढ़ा, टला बड़ा हादसा

डिवाइडर पर चढ़ा गैस टैंकर ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने बुधवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. कांडला से गैस भरकर भरतपुर होते हुए फर्रुखाबाद की ओर जा रहा भारी-भरकम टैंकर अचानक सामने चल रहे ट्रेलर को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया. टैंकर में करीब 35 टन गैस भरी हुई थी. हादसे के बाद मौके पर कुछ देर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. गनीमत रही कि टैंकर पलटा नहीं और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. सिग्नल पर अचानक बदली बत्ती, सामने था ट्रेलर: टैंकर चालक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वह कांडला से गैस भरकर भरतपुर होते हुए फर्रुखाबाद जा रहा था. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने के सिग्नल पर पहुंचने के दौरान बत्ती पहले हरी थी और अचानक पीली हो गई. इसी दौरान आगे एक ट्रेलर चल रहा था. ट्रेलर चालक ने ब्रेक लगाए तो धर्मेंद्र सिंह ने भी टैंकर को रोकने के लिए ब्रेक लगाया, लेकिन टैंकर के समय पर नहीं रुक पाने की स्थिति बन गई. सामने ट्रेलर और पीछे अन्य वाहनों के कारण चालक के सामने टक्कर से बचने की चुनौती थी. पढ़ें: उदयपुर: हाईवे पर बेकाबू केमिकल से भरे टैंकर का कहर, वाहनों को मारी टक्कर, कई लोग घायल