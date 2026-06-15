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यूपी में मौसम का गजब खेला होबे, कहीं तपती दोपहर तो कहीं आंधी-बारिश का ALERT,जानिए-मानसून कब आएगा?

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बीते 24 घंटे में बांदा फिर सबसे गर्म जिला.

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यूपी में कहीं बारिश, तो कहीं धूप और बढ़ती गर्मी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 10:13 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम दोहरी चाल चल रहा है. पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम ड्राई रहा और ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई. मौसम में नमी होने और अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज होने के कारण उमस भरी भीषण गर्मी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है. बता दें कि यूपी में 22 जून के बाद ही मानसून आने की संभावना जताई जा रही है. फिलहाल लोगों को ऐसे ही मौसम का सामना करना पड़ेगा.

वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले एक सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. आने वाले एक सप्ताह में उत्तर प्रदेश में धूप और बारिश दोनों एक साथ देखने को मिलेगी.

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यूपी का मौसम (Photo Credit; ETV Bharat)

बादल गरजने बिजली गिरने की संभावना इन जिलों में अधिक: सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, महोबा, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है.

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यूपी का मौसम (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार सुबह से ही आसमान साफ है. दिन में तेज धूप खिलेगी, जिसकी वजह से गर्मी में और अधिक इजाफा होगा. अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बांदा सबसे गर्म जिला: रविवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है.

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यूपी का मौसम (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले 3-4 दिनों तक ज्यादातर जिलों में मौसम ड्राई रहेगा. वहीं उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर आज कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश और कुछ जगहों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है. अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी.

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