"जो राष्ट्र अपनी स्मृति खो देता है, वह दिशा खो देता है': दिल्ली विधानसभा में युद्ध-सम्मेलन की 108वीं वर्षगांठ
दिल्ली विधान सभा में ‘युद्ध-सम्मेलन’ की 108वीं वर्षगांठ पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन
Published : May 1, 2026 at 7:11 AM IST
नई दिल्ली: सैनिक पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य, सम्मान और इस विश्वास के लिए लड़ता है कि उसका बलिदान राष्ट्र की सेवा करेगा. यह बात राज्यपाल, मिजोरम जनरल डॉ. विजय कुमार सिंह ने दिल्ली विधान सभा में आयोजित ‘युद्ध-सम्मेलन’ की 108वीं वर्षगांठ पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में कही. इस संगोष्ठी का विषय प्रथम विश्वयुद्ध और भारत था.
कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने की. इस अवसर पर राज्यपाल मिजोरम द्वारा स्मारक पुस्तक प्रोसीडिंग्स ऑफ द वॉर कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट दिल्ली 27th-29th अप्रैल 1918 का विमोचन किया गया. कार्यक्रम में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायकगण, पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधिमंडल, इतिहासकार, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तथा दिल्ली सरकार के विद्यालयों के लेक्चरर भी उपस्थित थे.
दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री @Gupta_vijender जी की अध्यक्षता में ‘युद्ध सम्मेलन’ की 108वीं वर्षगांठ पर “प्रथम विश्वयुद्ध और भारत” विषयक संगोष्ठी आयोजित हुई। इस अवसर पर मिज़ोरम के माननीय राज्यपाल जनरल (डॉ.) @Gen_VKSingh जी की गरिमामयी उपस्थिति रही।— Delhi Assembly (@DelhiAssembly) April 30, 2026
साथ ही युद्ध सम्मेलन… pic.twitter.com/TId5D5mDpw
आज से 108 वर्ष पूर्व, 27, 28 और 29 अप्रैल 1918 को इंपीरियल सेक्रेटेरिएट के काउंसिल चैंबर (वर्तमान दिल्ली विधानसभा) में आयोजित विश्व युद्ध सम्मेलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी उपस्थित थे। pic.twitter.com/i2RSaJGkPS— Vijender Gupta (@Gupta_vijender) April 30, 2026
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ग्रामीण पृष्ठभूमि के भारतीयों को सेना में भर्ती कर उन्हें विदेशी भूमि पर युद्ध के मैदान में भेजा गया। pic.twitter.com/LGDWxYjq7Z— Vijender Gupta (@Gupta_vijender) April 30, 2026
दिल्ली विधानसभा में ही आयोजित किया गया था प्रथम युद्ध सम्मेलन
जो राष्ट्र अपने अभिलेखों को सुरक्षित नहीं रखता, वह अपनी स्मृति खो देता है और जो अपनी स्मृति खो देता है, वह अपनी दिशा खो देता है. यह बात दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने राज्यपाल डॉ. वी. के. सिंह का स्वागत करते हुए उनके पूर्व थलसेनाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री एवं राज्यपाल के रूप में उत्कृष्ट योगदान की सराहना की. उन्होंने विधानसभा भवन के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसी कक्ष में 1918 का युद्ध-सम्मेलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था. उन्होंने यह भी स्मरण किया कि महात्मा गांधी भी इसी कक्ष में उपस्थित थे और इस स्थान का औपनिवेशिक सत्ता से लोकतांत्रिक मंच में परिवर्तन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महान उपलब्धियों में से एक है.