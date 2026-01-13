जैसलमेर में थर्मल पावर प्लांट के ऊपर दिखा ड्रोन नुमा वस्तु, एक घंटे तक उड़ने के बाद गायब

जैसलमेर में थर्मल पावर प्लांट के ऊपर दिखा ड्रोन नुमा वस्तु, एक घंटे तक उड़ने के बाद गायब
भारत-पाक सीमा पर संदिग्ध ड्रोन नुमा वस्तु जैसलमेर के थर्मल पावर प्लांट के ऊपर एक घंटे तक मंडराया.
Published : January 13, 2026 at 2:30 PM IST
जैसलमेर : भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है. जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में स्थित थर्मल पावर प्लांट के ऊपर सोमवार रात एक संदिग्ध ड्रोन नुमा वस्तु देखे जाने से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि यह चमकती हुई रोशनी करीब एक घंटे तक संवेदनशील इलाके के ऊपर उड़ता रहा और फिर अचानक गायब हो गया. यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन और घुसपैठ की गतिविधियों में इजाफा देखा जा रहा है.
रात 10 बजे दिखाई दी चमकती रोशनी : रामगढ़ थाना प्रभारी भूटाराम विश्नोई के अनुसार, स्थानीय लोगों ने रात करीब 10 बजे बिजलीघर के ऊपर आसमान में तेज चमकती हुई रोशनी देखी. आशंका जताई जा रही है कि यह ड्रोन था. यह करीब 11 बजे तक प्लांट और आसपास के क्षेत्र में चक्कर लगाता रहा, जिसके बाद अचानक ओझल हो गया. थर्मल पावर प्लांट सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में प्रतिबंधित और संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन का इस तरह उड़ना सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक की ओर इशारा करता है. जिला प्रशासन पहले ही जैसलमेर में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुका है.
इसे भी पढ़ें: सरहद पर भारतीय क्षेत्र में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना के जवानों ने की फायरिंग, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
एजेंसियां अलर्ट, जांच जारी : ड्रोन को लेकर फिलहाल किसी सुरक्षा एजेंसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. हालांकि, सूत्रों के अनुसार मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर पड़ताल की जा रही है. घटना के बाद आसपास के गांवों में डर का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले भी ड्रोन देखे गए हैं, लेकिन इतनी लंबी अवधि तक उड़ान चिंता बढ़ाने वाली है. लोगों को आशंका है कि ड्रोन का इस्तेमाल रेकी या किसी बड़ी साजिश की तैयारी के लिए किया गया हो सकता है. पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दें. यदि ड्रोन किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा उड़ाया गया पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.