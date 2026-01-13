ETV Bharat / state

जैसलमेर में थर्मल पावर प्लांट के ऊपर दिखा ड्रोन नुमा वस्तु, एक घंटे तक उड़ने के बाद गायब

जैसलमेर : भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है. जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में स्थित थर्मल पावर प्लांट के ऊपर सोमवार रात एक संदिग्ध ड्रोन नुमा वस्तु देखे जाने से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि यह चमकती हुई रोशनी करीब एक घंटे तक संवेदनशील इलाके के ऊपर उड़ता रहा और फिर अचानक गायब हो गया. यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन और घुसपैठ की गतिविधियों में इजाफा देखा जा रहा है.

रात 10 बजे दिखाई दी चमकती रोशनी : रामगढ़ थाना प्रभारी भूटाराम विश्नोई के अनुसार, स्थानीय लोगों ने रात करीब 10 बजे बिजलीघर के ऊपर आसमान में तेज चमकती हुई रोशनी देखी. आशंका जताई जा रही है कि यह ड्रोन था. यह करीब 11 बजे तक प्लांट और आसपास के क्षेत्र में चक्कर लगाता रहा, जिसके बाद अचानक ओझल हो गया. थर्मल पावर प्लांट सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में प्रतिबंधित और संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन का इस तरह उड़ना सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक की ओर इशारा करता है. जिला प्रशासन पहले ही जैसलमेर में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुका है.