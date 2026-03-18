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पाक सीमा के साथ-साथ दौड़ेगी रेल: राजस्थान में दो नई लाइनों का सर्वे तेज

सीमा के समानांतर दो नई रेल लाइनों का सर्वे होगा. इससे सामरिक मजबूती, सेना आवाजाही सुगम और पर्यटन-रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.

New railway lines in rajasthan
लोकसभा में मंत्री अश्विनी वैष्णव (photo Courtesy Loksabha TV)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 3:20 PM IST

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जैसलमेर: रेलवे ने पश्चिमी राजस्थान के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से भारत-पाकिस्तान सीमा के समानांतर नई रेल लाइनों के विकास का निर्णय किया है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और विभिन्न प्रस्तावित रेल मार्गों पर सर्वे सहित अन्य प्रारंभिक कार्य प्रगति पर हैं.

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अनूपगढ़-खाजूवाला-जैसलमेर तथा जैसलमेर-बाड़मेर-भीलड़ी (वाया बाड़मेर) नई रेल लाइनों के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य जारी है. उन्होंने कहा कि ये प्रस्तावित रेल लाइनें भारत-पाकिस्तान सीमा के समानांतर विकसित की जा रही हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा. रेल मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से सेना की त्वरित आवाजाही और आपूर्ति व्यवस्था में सुधार आएगा. इसके साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों के विकास को नई दिशा मिलेगी. साथ ही, परियोजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से जैसलमेर और बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है.

लोकसभा में मंत्री अश्विनी वैष्णव (Courtesy Loksabha TV)

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उन्होंने बताया कि फिलहाल फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य प्रगति पर है और इसके पूर्ण होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. भारतीय रेल द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है.

यूं बढ़ेगी-चलेगी रेल:

● अनूपगढ़-खाजूवाला-जैसलमेर व जैसलमेर-बाड़मेर-भीलड़ी नई लाइन प्रस्तावित.

● फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य प्रगति पर.

● भारत-पाकिस्तान सीमा के समानांतर विकसित होंगी रेल लाइनें.

● सेना की आवाजाही और आपूर्ति व्यवस्था होगी मजबूत.

● जैसलमेर-बाड़मेर क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा.

● सर्वे पूरा होने के बाद आगे बढ़ेगी निर्माण प्रक्रिया.

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मील का पत्थर साबित होगी परियोजना: स्थानीय निवासी व युवा नेता अरुण पुरोहित ने इसको लेकर कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नई रेल लाइनों का सर्वे शुरू होना बेहद सकारात्मक और दूरदर्शी कदम है. इससे न केवल जैसलमेर जैसे दूरस्थ इलाके देश के मुख्य हिस्सों से बेहतर तरीके से जुड़ेंगे, बल्कि स्थानीय लोगों को भी आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि पर्यटन के लिहाज से यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी. इसके साथ ही व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. पुरोहित ने उम्मीद जताई कि यह योजना क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति देगी.

योजना सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बेहद अहम: स्थानीय निवासी कंवराज सिंह चौहान ने इस योजना को सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बेहद अहम बताया. उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान सीमा के समानांतर रेल लाइन बनने से सामरिक दृष्टि से देश को मजबूती मिलेगी और सेना की त्वरित तैनाती आसान होगी. साथ ही स्थानीय निवासियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच बेहतर होगी. चौहान ने कहा कि बाड़मेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना क्षेत्र की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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NEW RAILWAY LINES IN RAJASTHAN

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