ETV Bharat / state

पाक सीमा के साथ-साथ दौड़ेगी रेल: राजस्थान में दो नई लाइनों का सर्वे तेज

लोकसभा में मंत्री अश्विनी वैष्णव ( photo Courtesy Loksabha TV )

जैसलमेर: रेलवे ने पश्चिमी राजस्थान के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से भारत-पाकिस्तान सीमा के समानांतर नई रेल लाइनों के विकास का निर्णय किया है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और विभिन्न प्रस्तावित रेल मार्गों पर सर्वे सहित अन्य प्रारंभिक कार्य प्रगति पर हैं. रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अनूपगढ़-खाजूवाला-जैसलमेर तथा जैसलमेर-बाड़मेर-भीलड़ी (वाया बाड़मेर) नई रेल लाइनों के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य जारी है. उन्होंने कहा कि ये प्रस्तावित रेल लाइनें भारत-पाकिस्तान सीमा के समानांतर विकसित की जा रही हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा. रेल मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से सेना की त्वरित आवाजाही और आपूर्ति व्यवस्था में सुधार आएगा. इसके साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों के विकास को नई दिशा मिलेगी. साथ ही, परियोजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से जैसलमेर और बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है. लोकसभा में मंत्री अश्विनी वैष्णव (Courtesy Loksabha TV) पढ़ें: Steam Engine : 35 साल बाद बांदीकुई में लौटा भाप का इंजन, जंक्शन के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी नई पहल उन्होंने बताया कि फिलहाल फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य प्रगति पर है और इसके पूर्ण होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. भारतीय रेल द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है. यूं बढ़ेगी-चलेगी रेल: ● अनूपगढ़-खाजूवाला-जैसलमेर व जैसलमेर-बाड़मेर-भीलड़ी नई लाइन प्रस्तावित.