प्रयागराज से मुंबई के बीच कोटा होकर चलेगी समर स्पेशल, सूरत-दिल्ली व इंदौर-फरीदाबाद के एक-एक फेरे होंगे
प्रयागराज से मुंबई के बीच मई से जुलाई तक सुपर फास्ट स्पेशल चलाई जा रही है.
Published : May 22, 2026 at 8:42 PM IST
कोटा: गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में नो रूम और लंबी वेटिंग आ रही है. खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में यह समस्या ज्यादा है. ऐसे में रेलवे समर स्पेशल ट्रेनें चलाकर यात्रियों को राहत दे रहा है. इसी कड़ी में प्रयागराज से मुंबई के बीच मई से जुलाई तक सुपर फास्ट स्पेशल चलाई जा रही है, जबकि सूरत से दिल्ली और इंदौर से फरीदाबाद के बीच में स्पेशल ट्रेन के एक-एक फेरे चलाए जा रहे हैं.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 04139 प्रयागराज-दादर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 22 मई से 17 जुलाई के बीच 8 फेरे करेगी. यह शुक्रवार शाम 5:10 बजे प्रयागराज से रवाना होगी. शनिवार सुबह 6:50 बजे कोटा जंक्शन एवं रात 22:40 बजे दादर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 04140 दादर प्रयागराज वीकली सुपरफास्ट स्पेशल 24 मई से 12 जुलाई के बीच 8 फेरे करेगी. दादर से शनिवार और रविवार की दरमियानी रात 12:15 बजे रवाना होगी. ट्रेन रविवार दोपहर 2:00 बजे कोटा और सोमवार सुबह 5:00 बजे प्रयागराज पहुंचेगी. ट्रेन आते और जाते समय फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला, ईदगाह (आगरा), फतेहपुर सीकरी, रूपबास, बयाना, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वापी व बोरीवली रुकेगी. इसमें जनरल 8, स्लीपर 9, थर्ड एसी 3, सैकंड एसी 1 मिलाकर 24 कोच होंगे.
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एक-एक फेरे करेगी उधना हजरत निजामुद्दीन और अंबेडकर नगर फरीदाबाद: ट्रेन नंबर 09129 उधना-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस सूरत और दिल्ली के बीच चलेगी. यह ट्रेन 23 मई को सुबह 3:45 बजे उधना से रवाना होकर दोपहर 2 बजे कोटा और रात 10:15 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी. ट्रेन वडोदरा, मेघनगर, रतलाम, कोटा व हजरत निज़ामुद्दीन स्टेशन पर रुकेगी. इसी तरह से ट्रेन नंबर 09133 डॉ. अंबेडकर नगर फरीदाबाद स्पेशल ट्रेन भी कोटा होकर गुजरेगी. यह ट्रेन 23 मई को सुबह 9:40 बजे अंबेडकर नगर से रवाना होगी. दोपहर 3:35 बजे कोटा और देर रात 12:15 बजे फरीदाबाद पहुंचेगी. ट्रेन डॉ. अम्बेडकर नगर, इंदौर, देवास, उज्जैन, नागदा, कोटा व फरीदाबाद स्टेशन पर रुकेगी.
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