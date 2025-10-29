ETV Bharat / state

हरियाणा में सब-इंस्पेक्टर नौकरी से बर्खास्त, अवैध कॉल सेंटर चलाने के लिए लेता था प्रोटेक्शन मनी

डेप्यूटेशन के दौरान अवैध वसूली का आरोपः बर्खास्त किए गए सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार वर्ष 2000 में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे. सतीश कुमार क्राइम ब्रांच पंचकूला में डेप्यूटेशन पर गए हुए थे. वहां कॉल सेंटर पकड़े जाने के दौरान सतीश का नाम सामने आया था, जो कॉल सेंटर संचालकों से कॉल सेंटर चलाने के लिए मासिक रकम वसूली करता था. वर्तमान में थाना उचाना के तहत वे नाका ड्यूटी पर तैनात थे.

जींद: साइबर अपराधियों से सांठगांठ रखने वाले सब इंस्पेक्टर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए साइबर आरोपियों से अवैध कॉल सेंटर को चलाने के लिए प्रोटेक्शन मनी वसूली करता था.

सब इंस्पेक्टर को सेवा से किया गया बर्खास्त (Etv Bharat)

21 अगस्त को मामला आया था सामने: पुलिस आयुक्त पंचकूला की रिपोर्ट के अनुसार जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अवैध कॉल सेंटर को चलाने के लिए सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार को प्रोटेक्शन मनी के रूप में देने की बात कही थी. पुलिस अधिकारियों की जांच में पाया गया कि आरोपी सतीश कुमार पुलिस वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा था और पुलिस विभाग की छवि को धूमिल कर रहा था. आरोप सिद्ध होने पर पुलिसकर्मी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है.

भ्रष्टाचार पर जींद पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीतिः बुधवार को पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि "पुलिस विभाग की साख और ईमानदारी को सर्वोपरि रखते हुए भ्रष्टाचार और कर्तव्यहीनता के विरुद्ध चलने वाले सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार को तुरंत प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया है. हरियाणा पुलिस की वर्दी ईमानदारी, अनुशासन और सेवा भाव का प्रतीक है. जो भी अधिकारी इन सिद्धांतों से भटकता है, उसके लिए पुलिस विभाग में कोई स्थान नहीं है. जींद पुलिस भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. पुलिस आमजन को यह भरोसा दिलाती है कि जो भी पुलिसकर्मी विभाग की साख को ठेस पहुंचाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."