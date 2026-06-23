ETV Bharat / state

जमीन आवंटन के 20 मामलों पर चार मंत्रियों ने की माथापच्ची, 17 को मंजूरी, जिन्हें मिलेगी 3 से 5 हजार वर्ग गज जमीन

कुछ केस में दी शिथिलता: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि बैठक में करीब 20 प्रस्ताव रखे गए. इनमें दो प्रस्ताव को विचारार्थ लिया, जबकि 17 को मंजूर कर दिया. बैठक में मेडिकल, सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से जुड़े प्रस्ताव भी थे. कई मामलों में शिथिलता दी गई.

जयपुर: सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और राजनीतिक संगठनों को भूमि आवंटन के लिए गठित आवंटन सब कमेटी की पहली बैठक में मंगलवार को 17 मामलों में भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई. सचिवालय में मंगलवार को सब कमेटी की पहली बैठक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में हुई. इसमें मंत्री मदन दिलावर, गजेंद्र सिंह खींवसर, झाबर सिंह खर्रा और अविनाश गहलोत शामिल हुए. 1 घंटे से ज्यादा चली बैठक में भूमि आवंटन से जुड़े करीब 20 प्रस्ताव रखे गए थे. इनमें 17 प्रस्तावों में भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई. वहीं दो प्रस्तावों को विचारार्थ लिया गया.

पढ़ें:भूमि आवंटन नीति के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन, प्रस्तावों पर अपनी अनुशंसा देगी कमेटी

3000 से 5000 गज तक जमीन आवंटन: मंत्री खींवसर ने कहा कि कोटा कैंसर इंस्टीट्यूट मामले में जो रियायत दे सकते थे, हमने दी. पिछली सरकार ने जो रियायत दी, हम उससे आगे नहीं बढ़े हैं. उन्होंने कहा कि कई जगह राजनीति दलों को भी जमीन आवंटन के प्रस्ताव थे. इसके अलावा आदर्श विद्या मंदिर के भी कई प्रस्ताव रखे गए थे. कई धार्मिक संस्थाओं को भी जमीन आवंटन किया जाना है. किसी संस्था को 3000 तो किसी को 5000 वर्ग गज जमीन आवंटन का फैसला लिया गया.

यूसीसी देश के लिए बड़ी सौगात: कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि यूसीसी से हमारे देश को बड़ी सौगात मिलेगी. इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम किया जा रहा है, जो सरकारें पहले नहीं कर सकी है, वो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ग्राउंड पर कर रही है. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अब परिसीमन बिल भी संसद में पास हो जाएगा. जिस तरह से केंद्र सरकार ने SIR की, उससे बहुत सारे लोगों के नाम कट गए. बहुत सारे बांग्लादेशी असम के नागरिक बन गए थे और म्यांमार के लोग हमारे देश में घुस गए थे .उन सबको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा, हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहने चाहिए, बाहर से लोग आते हैं और हमारे लोगों का रोजगार खत्म कर देते है. चाहे वो नेपाल से हों चाहे म्यामांर और श्रीलंका से हों. यह अच्छा कदम है. नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी तक जितने भी काम किए हैं. वो सब अच्छे हैं, कॉमन सिविल कोड से हमारी पीढ़ियों को फायदा होगा.

पढ़ें: खेजड़ी पर कानून लाएगी सरकार, प्रारूप तैयार करने के लिए सब कमेटी का गठन