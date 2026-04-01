ETV Bharat / state

गांव से श्रीनगर पढ़ाई करने आया 21 साल का छात्र गदेरे में डूबा, खांकरा में नहाते समय हुआ हादसा

रुद्रप्रयाग: बदरीनाथ नेशनल हाईवे से सटे खांकरा क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया. यहां सम्राट होटल के पास मोलदा गदेरे में डूबने से एक युवक की मौत हो गई. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक का शव बरामद किया.

गदेरे में डूबा 21 साल का छात्र: जिला नियंत्रण कक्ष रुद्रप्रयाग से दोपहर करीब 14:10 बजे एसडीआरएफ टीम को सूचना प्राप्त हुई कि खांकरा के समीप एक युवक गदेरे में डूब गया है. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट रतूड़ा से उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुई. मौके पर पहुंचकर टीम ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद टीम ने युवक का शव गदेरे से बाहर निकाला. इसके बाद शव को लगभग तीन किलोमीटर पैदल मार्ग से सड़क तक लाया गया.