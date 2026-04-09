सिरोही में बंदर के बच्चे की गर्दन में फंसा लोटा, चार दिनों से मां के साथ भटक रहा भूखा-प्यासा
बंदर बच्चे की गर्दन में स्टील का लोटा फंसा है और उसकी मां चार दिनों से उसे लेकर सड़कों पर भटक रही है.
Published : April 9, 2026 at 4:58 PM IST
सिरोही: शहर में इन दिनों एक बेहद मार्मिक और चिंताजनक घटना ने स्थानीय लोगों के दिल छू लिया है. एक छोटा सा बंदर बच्चा पिछले चार दिनों से अपनी मां के साथ सड़कों पर भटक रहा है. इस नन्हे बच्चे की गर्दन में स्टील का लोटा फंस गया है, जिसकी वजह से वह न तो खा पा रहा है और न ही पानी पी पा रहा है. बच्चा लगातार अपनी मां से चिपका हुआ रहता है, जबकि मां भी अपने बच्चे की इस तकलीफ भरी हालत को देखकर बेहद परेशान नजर आ रही है. मां लगातार अपने बच्चे की रखवाली करती हुई इधर-उधर घूम रही है.
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4 दिन से फंसा है लोटा: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह दृश्य देखकर किसी का भी मन पसीज जाता है. बच्चा भूख और प्यास से तड़प रहा है, लेकिन लोटे की वजह से खाने-पीने में असमर्थ है. स्थानीय लोग इसे ट्रैक कर रहे हैं और मदद के लिए आगे आए हैं. समाजसेवी तृप्ति जैन ने तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन को दी और एडीएम डॉ. राजेश गोयल से मदद की अपील की.
रेस्क्यू टीम को बुलाया गया: घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने माउंट आबू से रेस्क्यू टीम को बुलाया है. टीम के पहुंचने के बाद पहले बंदर की मां को सुरक्षित तरीके से पकड़कर बच्चे की गर्दन से फंसा लोटा निकाला जाएगा. अक्सर ऐसे मामलों में बंदरों की जिज्ञासा उन्हें मुसीबत में डाल देती है. लोटा शायद पानी पीने या खेलते समय फंस गया होगा. समाजसेवी तृप्ति जैन और अन्य लोगों की लगातार कोशिशों से उम्मीद है कि जल्द ही इस मासूम को राहत मिल जाएगी.
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