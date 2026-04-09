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सिरोही में बंदर के बच्चे की गर्दन में फंसा लोटा, चार दिनों से मां के साथ भटक रहा भूखा-प्यासा

सिरोही: शहर में इन दिनों एक बेहद मार्मिक और चिंताजनक घटना ने स्थानीय लोगों के दिल छू लिया है. एक छोटा सा बंदर बच्चा पिछले चार दिनों से अपनी मां के साथ सड़कों पर भटक रहा है. इस नन्हे बच्चे की गर्दन में स्टील का लोटा फंस गया है, जिसकी वजह से वह न तो खा पा रहा है और न ही पानी पी पा रहा है. बच्चा लगातार अपनी मां से चिपका हुआ रहता है, जबकि मां भी अपने बच्चे की इस तकलीफ भरी हालत को देखकर बेहद परेशान नजर आ रही है. मां लगातार अपने बच्चे की रखवाली करती हुई इधर-उधर घूम रही है.

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4 दिन से फंसा है लोटा: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह दृश्य देखकर किसी का भी मन पसीज जाता है. बच्चा भूख और प्यास से तड़प रहा है, लेकिन लोटे की वजह से खाने-पीने में असमर्थ है. स्थानीय लोग इसे ट्रैक कर रहे हैं और मदद के लिए आगे आए हैं. समाजसेवी तृप्ति जैन ने तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन को दी और एडीएम डॉ. राजेश गोयल से मदद की अपील की.