लक्सर में विधायक ने किया पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण, उमड़ी लोगों की भीड़
लक्सर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के अनावरण के मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 5, 2026 at 7:37 AM IST
लक्सर: हरिद्वार जनपद के लक्सर क्षेत्र के कबूलपुरी रायघटी में महान क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रथम विशाल मूर्ति का भव्य आयोजन के बीच अनावरण किया गया. कार्यक्रम का नेतृत्व खानपुर विधायक उमेश कुमार ने किया. इस अवसर पर क्षत्रिय समाज समेत 36 बिरादरियों के लोगों ने हजारों की संख्या में बढ़-चढ़कर भाग लिया, जिससे आयोजन सामाजिक समरसता और भाईचारे का जीवंत उदाहरण बन गया. इस मौके पर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान केवल क्षत्रिय समाज के ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के गौरव हैं.
कार्यक्रम की अध्यक्षता रामपाल प्रधान ने की. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के ऐसे अद्वितीय योद्धा रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया. उनकी यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को शौर्य, साहस और त्याग की प्रेरणा देती रहेगी. मुख्य अतिथि विधायक उमेश कुमार ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान केवल क्षत्रिय समाज के ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के गौरव हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के ऐतिहासिक आयोजन युवाओं को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ने का कार्य करते हैं तथा समाज में सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक सशक्त बनाते हैं.
विधायक ने आयोजन के लिए सभी सहयोगी संगठनों, ग्रामवासियों एवं समाजसेवियों का आभार भी व्यक्त किया.कार्यक्रम में प्रसिद्ध लोकगायक की विशेष उपस्थिति रही. उन्होंने वीर रस और देशभक्ति से ओत-प्रोत गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया. गीतों के दौरान पूरा पंडाल तालियों और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा.इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, युवा वर्ग तथा महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रही. कार्यक्रम के समापन पर सभी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के आदर्शों को आत्मसात करने तथा समाज में एकता, भाईचारा और राष्ट्रभक्ति को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया.आयोजन के उपरांत महिला-पुरुषों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया.
पढ़ें-अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा मसूरी का कंपनी गार्डन, भट्ट बोले- 'देश से गुलामी के प्रतीक समाप्त हो रहे'