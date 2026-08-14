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विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2026: जयपुर के अल्बर्ट हॉल में दिखाया 1947 के बंटवारे का दर्द...

विधानसभा स्पीकर देवनानी ने कहा कि विभाजन की विभीषिका याद करने के पीछे भाव है कि हम अपने इतिहास और संस्कारों से जुड़े रहें.

Devnani and officials viewing the exhibition.
प्रदर्शनी का अवलोकन करते देवनानी और अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 9:27 PM IST

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जयपुर: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर अल्बर्ट हॉल में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाई गई. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदर्शनी में इतिहास की त्रासदी को दिखाया गया. उद्घाटन के बाद देवनानी ने कहा, पौराणिक परंपरा और संस्कृति से जुड़कर आगे बढ़े. देश को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने का काम हम सभी का है. कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें. देश की आजादी में जिन्होंने बलिदान दिए हैं, उनका स्मरण रखें.

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा, वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी. इसके पीछे भाव था कि हम अपने इतिहास और संस्कारों से जुड़ें. हमारे बुजुर्गों ने विभाजन के कष्ट सहे हैं. इससे नई पीढ़ी को भी अवगत करवाएं. विभाजन की स्मृतियों से नई पीढ़ी को प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए. हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए. जिन्होंने विभाजन देखा, वह पीढ़ी धीरे-धीरे अपने मध्य से जा रही है. जिन्होंने विभाजन देखा वे लोग आज सौ वर्ष के आसपास की उम्र के हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उनके बड़े बुजुर्गों ने उस समय के हालचाल और समाचार बताए हैं.

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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पीएम बनने की जल्दी थी: देवनानी ने कहा कि देश के विभाजन की शुरुआत 1906 में हुई थी. तब धर्म के आधार पर अभियान चलाया गया था. भारत संस्कृति और इतिहास की दृष्टि से सदैव एक रहा है. कई बाहरी संस्कृतियां आई और गईं, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी विद्यमान है. 1940 तक यह स्थिति बन गई थी कि दो समुदाय एक साथ नहीं रह सकते. इसके बाद देश का विभाजन किया गया. उस समय गांधीजी ने भी कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा. गांधीजी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था. तब देश का नेतृत्व कर रहे लोगों को प्रधानमंत्री बनने की जल्दबाजी थी, इसलिए अंग्रेजों के झांसे में आकर विभाजन स्वीकार कर लिया.

Devnani and officials viewing the exhibition.
प्रदर्शनी का अवलोकन करते देवनानी और अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

विभाजन अप्राकृतिक और असांस्कृतिक: देवनानी ने कहा, मानना है कि देश का विभाजन अप्राकृतिक और असांस्कृतिक है. पाकिस्तान में आज भी भारत के कई सांस्कृतिक चिह्न मौजूद हैं. हिंदुओं के कई मंदिर और धार्मिक स्थल पाकिस्तान में है. सिंधी समाज की कुलदेवी हिंगलाज माता मंदिर आज भी पाकिस्तान में है. 'मेरी माताजी ने विभाजन के सारे कष्ट मुझे बताए थे. विभाजन के समय मेरे माता-पिता एक-दो ड्रेस लेकर पाक से निकले थे. वहां मारकाट मची थी. लोगों को ट्रेनों के अंदर जगह नहीं मिली, तो इंजन के ऊपर बैठ कर आए. बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे थे. हिंदुस्तान आकर लोगों ने बड़ी मुश्किलों से अपने परिवार को संभाला'.

Devnani honored them.
देवनानी ने किया सम्मान (ETV Bharat Jaipur)

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आंतरिक और विदेशी चुनौतियां : स्पीकर ने कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी कुछ आंतरिक और विदेशी चुनौतियां हैं. इनका सामना करते हुए हम सभी को एक होकर नेशन फर्स्ट का भाव रखना चाहिए. पौराणिक परंपरा और संस्कृति से जुड़कर आगे बढ़ें. देश को विश्वगुरु के स्थान पर ले जाने का काम सभी का है. कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें. देश की आजादी में जिन्होंने बलिदान दिए हैं, उनका स्मरण रखें.

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