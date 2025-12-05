कोटा में चोरों के हौसले बुलंद: ऊर्जा मंत्री के घर के बाहर से कार्मिक की बाइक चोरी
पुलिस का कहना है कि जिस कार्मिक की बाइक चोरी हुई, वह मंत्री के निवास पर ही काम करता है.
Published : December 5, 2025 at 5:02 PM IST
कोटा: शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं. रोजाना दो से तीन बाइक चोरी हो रही है. ऐसा ही मामला अब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निवास के बाहर से सामने आया है. उनके जवाहर नगर थाना इलाके में इंद्रविहार स्थित घर पर काम करने वाले कार्मिक की बाइक को चंद सेकंड में अज्ञात चोर उड़ा कर ले गया. इस संबंध में जवाहर नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.
जवाहर नगर थाने के जांच अधिकारी व हैड कांस्टेबल सुरेश चंद्र कुंतल का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया है. सीसीटीवी फुटेज व अन्य पड़ताल की जा रही है. पीड़ित कुन्हाड़ी सकतपुरा की हनुमान बस्ती निवासी प्रकाश बारिया मंत्री हीरालाल नागर के निवास पर ही काम करता है. वहीं प्रकाश बारिया का कहना है कि वह गुरुवार शाम 4 बजे मंत्री हीरालाल नागर के निवास पर पहुंचा था. इसके बाद वह 5:30 बजे जब बाहर निकला, तब उसकी बाइक गायब थी.
प्रकाश ने बताया कि इस संबंध में उसने मंत्री नागर के घर पर मौजूद अन्य स्टाफ से भी पूछा. जब कैमरे देखे तो सामने आया कि अज्ञात युवक इसको चुरा कर ले गया. इसके बाद उसने जवाहर नगर थाने पहुंचकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई. मामले में मंत्री हीरालाल नागर के ऑफिस से भी पुलिस को फोन किया गया था.
यह पूरा घटनाक्रम मंत्री हीरालाल नागर के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक मुंह को ढककर चल रहा युवक पैदल बाइक के पास आता है. वह मकान के चक्कर लगाता है. इसके बाद कुछ देर बाइक पर बैठता है और इसके बाद बाइक में कोई चाबी या अन्य चीज डालता है जिसके बाद उसे स्टार्ट कर रवाना हो जाता है. यह पूरा घटनाक्रम महज 50 सेकंड में ही उसने अंजाम दे दिया.