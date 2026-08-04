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सोनीपत में चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने हेड कांस्टेबल को मारी टक्कर, मौत, मामला दर्ज

कुंडली थाना क्षेत्र में डायल 112 में कार्यरत हेड कांस्टेबल को ड्यूटी के दौरान अज्ञात नंबर की कार की टक्कर से मौत हो गई.

HEAD CONSTABLE DIED ROAD ACCIDENT
112 में कार्यरत हेड कांस्टेबल की ड्यूटी के दौरान मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 4, 2026 at 4:34 PM IST

2 Min Read
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सोनीपतः तेज रफ्तार वाहन का कहर एक बार फिर सोनीपत में देखने को मिला. नेशनल हाईवे-44 पर तेज रफ्तार ने एक पुलिसकर्मी की जान ले ली. कुंडली थाना क्षेत्र के नाथूपुर के पास देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में डायल-112 के इंचार्ज हेड कांस्टेबल देवी दयाल की मौत हो गई. हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ब्रेजा चालक मौके से फरार: कुंडली थाने में तैनात हेड कांस्टेबल देवी दयाल डायल-112 के इंचार्ज थे. बताया जा रहा है कि "देर रात हाईवे पर एक वाहन की चेकिंग के लिए वह सड़क पर उतरे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हेड कांस्टेबल देवी दयाल की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद ब्रेजा चालक मौके से फरार हो गया.

चेकिंग के दौरान हेड कांस्टेबल देवी दयाल को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर (ETV Bharat)

फरार वाहन चालक की तलाश में जुटी पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने मृतक हेड कांस्टेबल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है. पुलिस फरार वाहन चालक की तलाश में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

परिवार में पसरा मातम: हादसे में जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल देवी दयाल अपने पीछे पत्नी और चार बच्चों को छोड़ गए हैं. घटना की सूचना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. वहीं, पुलिस विभाग में भी शोक की लहर है. साथी पुलिसकर्मियों ने देवी दयाल के निधन पर गहरा दुख जताया है. फिलहाल कुंडली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस फरार ब्रेजा चालक की तलाश में जुटी है. अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी तक कब पहुंचती है.

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टक्कर से हेड कांस्टेबल की मौत
सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल की मौत
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