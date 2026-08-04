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सोनीपत में चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने हेड कांस्टेबल को मारी टक्कर, मौत, मामला दर्ज

112 में कार्यरत हेड कांस्टेबल की ड्यूटी के दौरान मौत ( ETV Bharat )