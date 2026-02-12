ETV Bharat / state

बूंदी में भीषण सड़क हादसा: पिता और तीन बेटों की ट्रेलर से कुचलकर मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

बूंदी: जिले के डाबी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. नेशनल हाईवे-27 पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार एक पिता और उसके तीन बेटों को कुचल दिया, जिससे चारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई.

डाबी थाने के सहायक उपनिरीक्षक परमेश्वर जाट ने कि मदन बंजारा अपने तीन पुत्रों के साथ मोटरसाइकिल से प्रराणा गांव की ओर जा रहे थे. इसी दौरान नेशनल हाईवे-27 पर अत्यधिक तेज गति से आ रहे एक ट्रेलर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार चारों व्यक्ति सड़क पर दूर तक घिसट गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की भयावहता से घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

हादसे के बाद ट्रेलर चालक फरार: परमेश्वर जाट ने बताया कि ट्रेलर की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. टक्कर के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रेलर और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है. घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. चारों शवों को सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे-27 को जाम कर दिया. देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग हाईवे पर जमा हो गए, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.