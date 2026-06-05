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वाराणसी में तेज रफ्तार थार ने तीन को रौंदा, अनियंत्रित होकर पलटी, नाबालिग चला रहा था गाड़ी

पुलिस ने नाबालिग और उसके साथियों को हिरासत में लिया है. कार मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त थार.
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त थार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 4:12 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 4:27 PM IST

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वाराणसी : सिगरा थाना क्षेत्र के औरंगाबाद रोड पर तेज रफ्तार थार ने तीन लोगों को रौंद दिया. अनियंत्रित होकर थार सड़क पर ही पलट गई. टक्कर लगने से सड़क किनारे स्थित एक दुकान को भी भारी नुकसान पहुंचा है.

थार 17 साल का नाबालिग चला रहा था. बताया जा रहा है कि नाबालिग चुपके से अपने पिता की थार गाड़ी घर से निकाल कर चला रहा था. अनियंत्रित कार ने तीन राहगीरों को रौंद दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार चला रहे नाबालिग को हिरासत में लिया है. गाड़ी में उसके तीन दोस्त भी बैठे थे.

घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज. (Video Credit; varanasi police)

आस-पास मौजूद लोगों ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, तो चालक ने रफ्तार तेज कर दी. इसके बाद बेकाबू थार ने रास्ते में मौजूद लोगों को टक्कर मारते हुए एक दुकान के शटर और दरवाजे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. हादसे के बाद गाड़ी पलट गई. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एसीपी चेतगंज ने कहा, एक थार अनियंत्रित होकर तीन लोगों को घायल करने के बाद एक दुकान में जा कर टकराई और पलट गई. स्थानीय लोगों ने कार चालकों को गाड़ी से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना देकर उनके हवाले कर दिया. गाड़ी चालक समेत तीनों कार सवार नाबालिग हैं. तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. कार चला रहे नाबालिग के पिता यानी वाहन चालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है.

घटना सुबह करीब आठ बजे की है. पिता के सोने का फायदा उठते हुए तीनों लड़कों ने घर से गाड़ी चुपके से बाहर निकाली और इतनी बड़ी घटना घटित हो गई. घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फ़ैल गई है. वहीं घायलों के परिवारों ने कठोर कार्रवाई की मांग की है.

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Last Updated : June 5, 2026 at 4:27 PM IST

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