गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार ने कार में मारी टक्कर, CCTV फुटेज आया सामने, आरोपी गिरफ्तार
गुरुग्राम में थार एक्सीडेंट मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.
Published : July 19, 2026 at 4:17 PM IST
गुरुग्राम: जिले के सोहना चौक (ओल्ड जेल चौक) पर हुए भीषण सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार थार किस तरह चौराहे पर आकर एक बलेनो कार को जोरदार टक्कर मारती है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बलेनो कार उछलकर डिवाइडर से टकरा गई, जबकि थार भी कई बार पलट गई.
सुबह 5 बजे हुआ हादसाः यह हादसा 17 जुलाई की सुबह करीब 4:40 से 5:00 बजे के बीच का है. दुर्घटना में कुल चार लोग घायल हुए, जिनमें से दो की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. पीड़ित महिला ने शिवाजी नगर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने दो बच्चों और एक रिश्तेदार के साथ बलेनो कार में सवार होकर घर से निकली थीं. जैसे ही उनकी कार ओल्ड जेल चौक से राजीव चौक की ओर मुड़ी, तभी राजीव चौक की तरफ से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही एक थार ने उनकी कार के ड्राइवर साइड में सीधी टक्कर मार दी.
आरोपी थार चालक गिरफ्तारः शिकायत के अनुसार, हादसे के वक्त थार चालक शराब के नशे में था. उसने मौके पर मौजूद लोगों के साथ गाली-गलौज की और महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया. राहगीरों से भी उसका विवाद हुआ. मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवाजी नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी थार चालक रोहित यादव (23 वर्ष) निवासी संजय ग्राम कॉलोनी, सेक्टर-13, गुरुग्राम को गिरफ्तार कर लिया है.
थार को पुलिस ने किया जब्तः पुलिस ने हादसे में इस्तेमाल की गई थार को भी कब्जे में ले लिया है. वहीं, हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी जांच का अहम हिस्सा बनाया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है.