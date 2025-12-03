ETV Bharat / state

जयपुर में तेज रफ्तार थार ने स्कूटी को मारी टक्कर, भतीजे की मौत, बुआ घायल

जयपुर: राजधानी जयपुर में एक बार फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया है. यहां विधानसभा के पास एक तेज रफ्तार थार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी. इस हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई. जबकि उसकी बुआ गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है. इस घटना की जानकारी मिलने पर ज्योति नगर थाना और दुर्घटना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थार चालक की पहचान में जुटी है. इस घटना में सड़क पर खड़े अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.

मृतक का शव परिजनों के सुपुर्द किया: ज्योति नगर थानाधिकारी संतरा मीणा ने बताया कि यह हादसा मंगलवार देर रात को हुआ. एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी. इस हादसे में नटराज नगर निवासी पारस (23) की मौत हो गई. जबकि उसकी बुआ गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया. जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.