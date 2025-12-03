ETV Bharat / state

जयपुर में तेज रफ्तार थार ने स्कूटी को मारी टक्कर, भतीजे की मौत, बुआ घायल

पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थार चालक को तलाश रही है. दुर्घटना में अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.

Jaipur Commissionerate
जयपुर कमिश्नरेट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025 at 1:58 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजधानी जयपुर में एक बार फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया है. यहां विधानसभा के पास एक तेज रफ्तार थार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी. इस हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई. जबकि उसकी बुआ गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है. इस घटना की जानकारी मिलने पर ज्योति नगर थाना और दुर्घटना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थार चालक की पहचान में जुटी है. इस घटना में सड़क पर खड़े अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.

मृतक का शव परिजनों के सुपुर्द किया: ज्योति नगर थानाधिकारी संतरा मीणा ने बताया कि यह हादसा मंगलवार देर रात को हुआ. एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी. इस हादसे में नटराज नगर निवासी पारस (23) की मौत हो गई. जबकि उसकी बुआ गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया. जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

सीसीटीवी से चालक की पहचान का प्रयास: उन्होंने बताया कि दोनों वाहनों की टक्कर के बाद सड़क पर खड़े अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया. उनका कहना है कि पुलिस की टीम दुर्घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. सीसीटीवी फुटेज में एक थार तेज गति से स्कूटी को मारकर आगे निकल गई. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थार चालक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं.

