जयपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने कई वाहन चपेट में लिए, 13 की मौत, कई घायल

जयपुर के सीकर रोड इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार डंपर ने कई वाहनों को अपने चपेट में ले लिया.

JAIPUR ROAD ACCIDENT
दुर्घटना स्थल से वाहन हटाती पुलिस (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 2:11 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 3:44 PM IST

जयपुर: राजधानी में सोमवार सुबह एक और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. हरमाड़ा थाना इलाके के लोहामंडी रोड पर तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार को टक्कर मारने के बाद डंपर तीन अन्य गाड़ियों पर पलट गया. हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इलाज के दौरान 3 गंभीर घायलों ने एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया. इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने, जिसमें तेज रफ्तार डंपर वाहनों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा है. हादसे के बाद मंत्री झाबर सिंह खर्रा और केके विश्नोई कांवटिया अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना. साथ उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया.

जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल ने पुष्टि की है कि हादसे में अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है. चौमूं में तैनात प्रोबेशनल आईपीएस उषा शर्मा ने जानकारी दी है कि मौके पर डंपर ने कई वाहनों को अपनी चपेट में लिया है. फिलहाल गंभीर घायलों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के समय सड़क पर सामान्य ट्रैफिक था. अचानक एक डंपर तेज गति से आया और कार को सामने से टक्कर मार दी. टक्कर के बाद डंपर ने दो अन्य कारों और एक पिकअप वाहन को भी अपनी चपेट में ले लिया. डंपर के पलटने से आसपास खड़ी कई बाइकें भी दब गईं.

एडिशनल कमिश्नर राजीव पचार (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- फलोदी में एक्सप्रेसवे पर टेंपो व ट्रैवलर में भिड़ंत, 15 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का भी ऐलान

घायलों को अस्पताल पहुंचाया: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और जिला कलेक्टर SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं और घायल के बेहतर इलाज के लिए कहा है. हादसे की सूचना मिलते ही तत्काल हरमाड़ा थाना पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने फंसे लोगों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया है. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया.

कई घायलों की हालत गंभीर: पुलिस प्रारंभिक जांच में यह आशंका जता रही है कि डंपर चालक शराब के नशे में था और उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है. हादसे के बाद आसपास के लोगों में आक्रोश है और स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है. पुलिस ने क्रेन की मदद से पलटे डंपर को हटाया और क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे करवा दिया है. फिलहाल मृतकों की पहचान की जा रही है. पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है.

इसे भी पढ़ें- फलोदी हादसे के बाद मृतकों के परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे, सूरसागर विधायक ने भी मौके पर बिताई रात

हादसे पर नेताओं ने जताया दुखः हरमाड़ा तेज रफ्तर डंपर के कई वाहनों को चपेट में लेने से 13 लोगों की हुई मौत के मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, डिप्टी सीएम दीया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गजेंद्र सिंह शेखावत, हनुमान बेनीवाल समेत कई नेताओं ने दुख जताया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए. वहीं, राज्यपाल ने हरमाड़ा क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है. उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है. इसी प्रकार डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी हादसे पर शोक जताया है.

