हरिद्वार में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, गंगा स्नान करने गए थे यात्री, 2 PRD जवान घायल
दिल्ली से आए यात्री कार को हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर गलत साइड खड़ी करके चले गए, पीआरडी जवान कार हटवाने गए थे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 10, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : June 10, 2026 at 8:50 AM IST
हरिद्वार: शहर के सर्वानंद घाट के पास हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर एक तेज रफ्तार डंपर ने खड़ी कार में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे के वक्त यात्री कार में सवार नहीं थे और बड़ी अनहोनी टल गई. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दो पीआरडी जवान डंपर की चपेट में आकर घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया.
हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर खड़ी थी कार: बुधवार सुबह तड़के दिल्ली नंबर की एक कार सर्वानंद घाट के खड़ी थी. हाईवे किनारे गलत तरीके से कार खड़ी करके उसमें सवार यात्री घाट पर गंगा स्नान के लिए चले गए. ड्यूटी पर तैनात पीआरडी जवान अनिल कुमार और सचिन कुमार कार के पास पहुंचे और कार सवार यात्रियों को ढूंढ रहे थे, ताकि गलत तरीके से खड़ी कार को हाईवे से हटवाया जा सके.
तेज रफ्तार डंपर ने कार में मारी टक्कर: इसी दौरान पीछे से एक तेज रफ्तार डंपर आया और सीधा यात्रियों की कार में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार टीन के डब्बे की तरह पिचक गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इतना ही नहीं डंपर ने पीआरडी जवानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों जवान घायल हो गए. सूचना मिलते ही खड़खड़ी चौकी पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची. सबसे पहले घायल पीआरडी जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया. इसके बाद कार और डंपर को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू कराया गया. वहीं टक्कर लगते ही डंपर चालक मौके से फरार हो गया.
कार में सवार होते यात्री तो हो सकता था बड़ा हादसा: हादसे के समय दिल्ली नंबर की कार में सवार सभी यात्री गंगा स्नान के लिए सर्वानंद घाट पर गए हुए थे. यदि उस वक्त यात्री कार के अंदर मौजूद होते, तो हादसा बेहद गंभीर हो सकता था. तेज रफ्तार डंपर की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके परखच्चे उड़ गए. कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि उसमें कोई सवार होता तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था. गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित रहे. लेकिन हादसे में ड्यूटी पर तैनात दो पीआरडी जवान घायल हुए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
डंपर चालक की तलाश: नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि-
डंपर और कार की टक्कर की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. जल्द ही फरार डंपर चालक को गिरफ्तार किया जाएगा. उसकी तलाश जारी है.
-कुंदन सिंह राणा, प्रभारी, नगर कोतवाली, हरिद्वार-
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