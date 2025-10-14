ETV Bharat / state

दिल्ली में तेज रफ्तार Devi बस ने स्कूल वैन और E-रिक्शा को मारी टक्कर, कई घायल

घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पढ़ें पूरी खबर..

बस ने ई-रिक्शा और वैन में मारी टक्कर
बस ने ई-रिक्शा और वैन में मारी टक्कर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 14, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में मंगलवार को भयानक सड़क हादसा सामने आया. यहां कड़कड़डूमा कोर्ट से 60 फुटा रोड की तरफ जा रही 'देवी बस' ने स्कूल वैन और ई-रिक्शा में टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि ई-रिक्शा लगभग 100 मीटर तक घसीटते हुए सड़क पर पलट गया. इतना ही नहीं, चपेट में आए बाइक चालक और ई-रिक्शा सवार गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को नजदीकी आरोग्य हेडगवार संस्थान हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया. बस और वैन की टक्कर से घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़ पड़े. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें यह भयावह घटना कैद हो गई.

हादसे के बाद पलटी ई-रिक्शा
हादसे के बाद पलटी ई-रिक्शा (ETV Bharat)
बस ने स्कूल वैन और E-रिक्शा को मारी टक्कर (ETV Bharat)

फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है. स्कूल वैन के चालक ने कहा, मैं अभी भी सदमे में हूं. सब कुछ बस कुछ ही सेकेंड में हुआ. यह तो मुख्य सड़क नहीं, बल्कि दो क्षेत्रों को कनेक्ट करने वाली गली है. तेज रफ्तार ने सबकुछ तबाह कर दिया. उधर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इलाके में स्पीड कंट्रोल और ट्रैफिक मॉनिटरिंग बढ़ाने की मांग की है, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो. वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इन इलाकों में देवी बसों का संचालन नहीं किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें

TAGGED:

DEVI BUS SERVICE DELHI
दिल्ली में बस ने वैन को मारी टक्कर
ACCIDENT IN 60 FOOT ROAD DELHI
DEVI BUS RAMS INTO VAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.