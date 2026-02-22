ETV Bharat / state

तेज रफ्तार का कहर: अलवर में कार ने मारी दो भाइयों को टक्कर...एक ने मौके पर तोड़ा दम, सिरोही में ट्रक की टक्कर से कार सवार की मौत

अलवर/ सिरोही :अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में रविवार सुबह तेज रफ्तार कार ने युवक की जान ले ली. वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार तेज रफ्तार से आती दिखी, जिसने युवक को टक्कर मारी. कार की टक्कर के बाद युवक पेड़ से टकराकर सड़क पर गिर गया. घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया. उधर, सिरोही जिले के आबूरोड सदर थाना क्षेत्र में रविवार अलसुबह भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई.

अरावली विहार थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि जगन्नाथ मंदिर के पास दो भाई सचिन व आशीष को एक कार ने टक्कर मार दी. हादसे में जिले के परवेणी गांव निवासी सचिन (20) की मौके पर ही मौत हो गई. आशीष गंभीर घायल हो गया. दोनों भाइयों को जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां मृतक सचिन के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. परिजनों की शिकायत के आधार पर अनुसंधान की जाएगी. घटनास्थल की सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे हैं ताकि कार चालक का पता लगाया जा सके.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते : मृतक सचिन के ताऊ कालूराम मीना ने बताया कि सचिन व आशीष अलवर शहर के रूपवास में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे. खर्च चलाने के लिए कैटरिंग का कार्य भी करते थे. शनिवार को किसी शादी में कैटरिंग का काम करने गए थे. रविवार सुबह काम से लौटते समय तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. सचिन की मौके पर ही मौत हो गई. आशीष के हाथ में फ्रैक्चर है. गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया. कालूराम ने बताया कि मृतक सचिन के पिता मजदूरी करते हैं.