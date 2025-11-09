ETV Bharat / state

बाइक सवार मां-बेटे को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, दोंनो की दर्दनाक मौत से मचा कोहराम

अररिया में टोल टैक्स के समीप भीषण सड़क दुर्घटना में बाइक पर सवार मां बेटे की दर्दनाक मौत.कार चालक फरार,कार जब्त

बाइक सवार मां-बेटे को तेज रफ्तार कार ने रौंदा,दोंनो की दर्दनाक मौत
बाइक सवार मां-बेटे को तेज रफ्तार कार ने रौंदा,दोंनो की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 9, 2025 at 8:10 AM IST

|

Updated : November 9, 2025 at 8:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अररिया: अररिया के जोकीहाट मार्ग बोरिया टोल टैक्स के समीप भीषण सड़क दुर्घटना में बाइक पर सवार मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गयी है.मृतक मां-बेटे की पहचान जोकीहाट प्रखंड के कुम्हिया भंगिया टोला वार्ड संख्या तीन निवासी मुस्ताक की 50 वर्षीय पत्नी कौशरी खातुन और 28 वर्षीय पुत्र मो.एहसान के रूप में हुई है.

जोकिहाट थाना क्षेत्र के बौरिया टोल टैक्स पुल के पास हादसा : मिली जानकारी के मुताबिक दोनों मां और बेटा बाइक से जोकिहाट के मटियारी स्थित अपनी बेटी के घर जा रहे थे.तभी जोकिहाट थाना क्षेत्र के बौरिया टोल टैक्स से आगे पुल के समीप कट पर बाइक बैक करने के दौरान अररिया की ओर आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी.टक्कर इतनी जबरदस्त की कार और बाइक के परखच्चे उड़ गए.

बाइक सवार मां-बेटे को तेज रफ्तार कार ने रौंदा
बाइक सवार मां-बेटे को तेज रफ्तार कार ने रौंदा (ETV Bharat)

सदर-अस्पताल में घायल मां को किया मृत घोषित : कार- बाइक के टक्कर से हुए हादसे में घटनास्थल पर ही बेटे मो.एहसान की मौत हो गयी. जबकि बाइक पर पीछे बैठी उसकी मां कौशरी खातुन गंभीर रूप से घायल हो गयी. जिन्हें जिन्स्थाहेंनीय लोगों और पुलिस की मदद से आनन-फानन में सदर अस्पताल लाया गया जहां रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गयी.

बाइक सवार मां-बेटे को तेज रफ्तार कार ने रौंदा (ETV Bharat)

कार चालक फरार,कार जब्त : सड़क दुर्घटना की सूचना पर पहुंची जोकीहाट पुलिस ने कार को जब्त कर लिया जबकी अंधेरे का फायदा उठाकर कार चालक फरार हो गया. दोनों मां बेटे की मौत खबर मिलते ही परिजन में कोहराम मच गया. परिजनों के चित्कार से इलाके के सदर अस्पताल का परिसर दहल गया. मो.एहसान की पत्नी फूट-फूटकर रो रही थी

दिल्ली में मजदूरी करता था मो.एहसान : मृतक मो.एहसान के बताया की दोनों मां बेटे बाइक से मटियारी गांव स्थित बेटी के घर जा रहे था.तभी यह कार और बाइक के टक्कर में दोनों मां बेटे की मौत हो गयाी.उन्होंने बताया कि मो.एहसान दिल्ली में रहकर सिलाई-कढ़ाई सेंटर में दैनिक मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था.कुछ माह पहले की व जोकीहाट आया था.वह शादी-शुदा था.मो.एहसान के तीन छोटी-छोटी बेटी है.पत्नी और बच्चियों का रो-रोकर बुराहाल है.

जोकिहाट थाना क्षेत्र के बौरिया टोल टैक्स पुल के पास हादसा
जोकिहाट थाना क्षेत्र के बौरिया टोल टैक्स पुल के पास हादसा (ETV Bharat)
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा : घटना की सूचना मिलते ही यातायात थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंची. पुलिस ने घटना की विस्तृत जानकारी लेते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया.यातायात थानाध्यक्ष ने बताया कि मां बेटा की सड़क हादसे में मौत हो गयी है. कार को जब्त कर लिया गया.शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया.अग्रिम कारवाई की जा रही है.

