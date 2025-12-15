ETV Bharat / state

घनी धुंध के बीच फरीदाबाद में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़े कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार कार, 2 लोगों की मौत

फरीदाबाद में फोर्ड एंडेवर गाड़ी खड़े कंटेनर में घुस गई. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई.

Road Accident In Faridabad
फरीदाबाद में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 15, 2025 at 2:10 PM IST

फरीदाबाद: घनी धुंध के कारण सुबह 8 बजे के करीब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीकरी के पास तेज स्पीड फोर्ड एंडेवर गाड़ी खड़े कंटेनर में घुस गई. इस हादसे में कार ड्राइवर सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है.

गाड़ी कंटेनर में घुसीः हरियाणा में घनी धुंध के कारण लगातार रोड़ हादसे हो रहे हैं. सोमवार की सुबह फरीदाबाद में घनी धुंध के चलते विजिबिलिटी मात्र 20 मीटर तक ही रह गई. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से उतरते समय एक फोर्ड एंडेवर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई. एक्सप्रेसवे से मथुरा रोड पर उतरने वाले रोड़ पर एक बड़ा कंटेनर खड़ा हुआ था. बताया गया है कि कंटेनर मे कुछ खराबी होने के कारण वह खड़ा हुआ था. एक्सप्रेसवे से उतरते समय फोर्ड एंडेवर गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा था. घनी धुंध के कारण ड्राइवर रोड़ पर खड़े कंटेनर को देख नहीं पाया और पीछे से गाड़ी उसमें घुस गई.

सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत (Etv Bharat)

कार सवार दो लोगों की मौतः एक्सप्रेसवे से उतरते समय फोर्ड एंडेवर गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा था. घनी धुंध के कारण ड्राइवर रोड़ पर खड़े कंटेनर को देख नहीं पाया और पीछे से गाड़ी उसमें घुस गई. टक्कर इतनी भयंकर थी की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. गाड़ी का अगला हिस्सा कंटेनर के पिछले हिस्से में घुस गया. टक्कर के चलते गाड़ी के एयरबैग भी खुल गए, लेकिन फिर भी गाड़ी मे बैठे दो लोगों की मौत हो गई.

एक मृतक जयपुर का निवासी: हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शवों को गाड़ी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया. पुलिस की जांच में सामने आया है कि एक मृतक जिसका नाम संदीप है. वह जयपुर का रहने वाला है. जबकि दूसरे मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. सीकरी चौकी पुलिस का कहना है कि "मामले की जांच की जा रही है."

