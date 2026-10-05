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हरिद्वार में बेकाबू बस का कहर, अस्पताल के बाहर 5 वाहनों को मारी टक्कर, ऑटो चालक का हाथ कटकर अलग

हादसे के बाद कारों की हालत ( Etv Bharat )

हरिद्वार: शहर के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में आज सोमवार सुबह तेज रफ्तार बस ने जमकर कहर बरपाया. दुर्गा चौक के पास बेकाबू बस ने एक ऑटो और चार कारों को टक्कर मार दी. हादसे में एक ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. हरिद्वार में सड़क हादसे से हड़कंप मच गया.