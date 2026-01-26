ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! ऋषिकेश से एर्नाकुलम तक चलेगी कोटा होकर स्पेशल ट्रेन

भीड़ को देखते हुए रेलवे ने उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश से केरल के एर्नाकुलम तक विशेष ट्रेन का संचालन कर रही है.

कोटा होकर स्पेशल ट्रेन
कोटा होकर स्पेशल ट्रेन (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 26, 2026 at 9:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश से केरल के एर्नाकुलम तक विशेष ट्रेन का संचालन कर रही है. यह ट्रेन दिल्ली, मथुरा, कोटा व नागदा होते हुए संचालित की जाएगी. ऐसे में यहां की यात्रियों को भी इसका फायदा मिलेगा. वर्तमान में इस रूट पर चल रही ट्रेनों में काफी भीड़ है और लम्बी वेटिंग और रिग्रेट जैसी स्थिति है. ट्रेन आने और जाने के स्टेशन को मिलाकर 30 जगह पर स्टॉपेज करेगी. इस ट्रेन से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कई स्टेशन की यात्रा हो सकेगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों की डिमांड को देखते हुए ही ट्रेन नंबर 04360 योग नगरी ऋषिकेश एर्नाकुलम जंक्शन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. जिसमें यह ट्रेन 30 जनवरी शुक्रवार को ऋषिकेश से सुबह 7 बजे रवाना होगी. इसके बाद देर रात 12:30 पर यह कोटा पहुंच जाएगी. ट्रेन चलने के तीसरे दिन यानी 1 फरवरी रविवार रात 11:40 पर एर्नाकुलम जंक्शन पहुंचेगी.

इसे भी पढ़ें: चौथ का बरवाड़ा मेला : कोटा से सवाई माधोपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, Express Trains के अस्थायी स्टॉपेज

वापसी में यह ट्रेन एर्नाकुलम योग नगरी ऋषिकेश ट्रेन नंबर 04359 3 फरवरी मंगलवार रात को 11:00 बजे रवाना होगी. इसके बाद गुरुवार रात 12:01 पर यह कोटा पहुंच जाएगी. इसी तरह से 6 फरवरी शुक्रवार शाम 4:15 पर ऋषिकेश पहुंच जाएगी.

इस स्पेशल ट्रेन में एक फर्स्ट व सेकंड एसी का जॉइंट कोच, एक सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 7 स्लीपर और चार जनरल मिलकर 18 कोच है. ट्रेन हरिद्वार, मेरठ सिटी, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, कोटा, नागदा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वसई रोड, पनवेल, रोहा, चिपलून, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाल, थिविम, मडगांव, कारवार, कुमटा, भटकल, उडुपी, मंगलूरू, कासरगोड, कन्नूर, कोझीकोड, त्रिशूर व अलुवा स्टेशनों पर ठहरेगी. सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि योग नगरी ऋषिकेश से ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है. जबकि एर्नाकुलम से जल्द ही बुकिंग चालू हो जाएगी.

TAGGED:

ऋषिकेश से एर्नाकुलम
BIG RELIEF FOR TRAVELERS
TRAINS VIA KOTA JUNCTION
KOTA RAIL DIVISION
SPECIAL TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.