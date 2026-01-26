ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! ऋषिकेश से एर्नाकुलम तक चलेगी कोटा होकर स्पेशल ट्रेन

कोटा : यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश से केरल के एर्नाकुलम तक विशेष ट्रेन का संचालन कर रही है. यह ट्रेन दिल्ली, मथुरा, कोटा व नागदा होते हुए संचालित की जाएगी. ऐसे में यहां की यात्रियों को भी इसका फायदा मिलेगा. वर्तमान में इस रूट पर चल रही ट्रेनों में काफी भीड़ है और लम्बी वेटिंग और रिग्रेट जैसी स्थिति है. ट्रेन आने और जाने के स्टेशन को मिलाकर 30 जगह पर स्टॉपेज करेगी. इस ट्रेन से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कई स्टेशन की यात्रा हो सकेगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों की डिमांड को देखते हुए ही ट्रेन नंबर 04360 योग नगरी ऋषिकेश एर्नाकुलम जंक्शन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. जिसमें यह ट्रेन 30 जनवरी शुक्रवार को ऋषिकेश से सुबह 7 बजे रवाना होगी. इसके बाद देर रात 12:30 पर यह कोटा पहुंच जाएगी. ट्रेन चलने के तीसरे दिन यानी 1 फरवरी रविवार रात 11:40 पर एर्नाकुलम जंक्शन पहुंचेगी.

