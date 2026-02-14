ETV Bharat / state

बिहार-यूपी-दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी: नई दिल्ली से बरौनी चलेगी स्पेशल ट्रेन,जानें कब से

होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. 20 फरवरी से नई दिल्ली से बरौनी के लिए ट्रेन चलेगी.

SPECIAL TRAIN
वाराणसी में त्योहारों के मौसम में इंतजार कर रहे यात्री. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा होली पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. इस क्रम में नई दिल्ली से बरौनी के लिए ट्रेन चलेगी.

जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 04054/04053 नई दिल्ली-बरौनी-नई दिल्ली वाया गोरखपुर होली विशेष गाड़ी वाया सीवान संचालित होगी.

ये नई दिल्ली से 20 फरवरी से 06 मार्च तक प्रतिदिन तथा बरौनी से 22 फरवरी से 08 मार्च, तक प्रतिदिन 15 फेरों के लिये चलेगी. उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में स्लीपर के 08, जनरल सेकेंड क्लास के 06 तथा एस.एल.आर. के 02 कोचों सहित कुल 16 कोच लगाये जायेंगे.

04054 नई दिल्ली-बरौनी होली विशेष गाड़ी 20 फरवरी से 06 मार्च, तक प्रतिदिन नई दिल्ली से 19.50 बजे प्रस्थान कर गाजियाबाद से 20.50 बजे, अलीगढ़ से 22.30 बजे, टूण्डला से 23.45 बजे, दूसरे दिन इटावा से 01.00 बजे, कानपुर सेंट्रल से 06.00 बजे, उन्नाव से 06.35 बजे, ऐशबाग से 07.47 बजे, बादशाहनगर से 08.20 बजे, बाराबंकी से 09.15 बजे, गोंडा से 10.40 बजे, बस्ती से 11.55 बजे, खलीलाबाद से 12.27 बजे, गोरखपुर से 13.35 बजे, देवरिया सदर से 14.32 बजे, सीवान से 15.35 बजे, छपरा से 17.05 बजे, सोनपुर से 18.40 बजे, हाजीपुर से 18.55 बजे तथा शाहपुर पटोरी से 19.52 बजे छूटकर बरौनी 22.00 बजे पहुँचेगी.

22 फरवरी से बरौनी से होगी यात्रा

वापसी यात्रा में, 04053 बरौनी-नई दिल्ली होली विशेष गाड़ी 22 फरवरी से 08 मार्च, तक प्रतिदिन बरौनी से 00.45 बजे प्रस्थान कर शाहपुर पटोरी से 01.32 बजे, हाजीपुर से 02.35 बजे, सोनपुर से 02.47 बजे, छपरा से 05.10 बजे, सीवान से 06.07 बजे, देवरिया सदर से 07.10 बजे, गोरखपुर से 08.40 बजे, खलीलाबाद से 09.25 बजे, बस्ती से 09.55 बजे, गोंडा से 11.55 बजे, बाराबंकी से 13.55 बजे, बादशाहनगर से 14.50 बजे, ऐशबाग से 15.40 बजे, उन्नाव से 16.55 बजे, कानपुर सेंट्रल से 17.40 बजे, इटावा से 19.35 बजे, टूण्डला से 21.10 बजे, अलीगढ़ से 22.12 बजे तथा दूसरे दिन गाजियाबाद से 02.58 बजे छूटकर नई दिल्ली 03.50 बजे पहुँचेगी.

ये भी पढ़ें - होली पर यूपी से बिहार जाने के लिए स्पेशल ट्रेन, छत्तीसगढ़-एमपी से भी गुजरेगी ये रेल

TAGGED:

DELHI TO BARAUNI TRAIN
नई दिल्ली से बरौनी स्पेशल ट्रेन
बरौनी जंक्शन
होली विशेष गाड़ी
SPECIAL TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.