लखनऊ से मुंबई की राह होगी आसान, 21 कोच के साथ चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए डेट और शेड्यूल
ट्रेन सात सितम्बर सोमवार को लखनऊ जंक्शन से शाम 17.10 बजे चलेगी. दूसरे दिन 18.30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 9:31 PM IST
लखनऊ : रेल प्रशासन ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुये ट्रेन संख्या 02533 लखनऊ जंक्शन-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एकल यात्रा विशेष ट्रेन का सात सितम्बर को संचालन करने का फैसला लिया है. ट्रेन के संचालन से लखनऊ से मुंबई जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी.
पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि 02533 लखनऊ जंक्शन-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एकल यात्रा स्पेशल ट्रेन सात सितम्बर सोमवार को लखनऊ जंक्शन से शाम 17.10 बजे चलकर उन्नाव से 18.27 बजे, कानपुर सेंट्रल से 19.15 बजे, उरई से 20.44 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन से 22.53 बजे चलेगी.
दूसरे दिन ललितपुर से 00.07 बजे, भोपाल से 03.15 बजे, रानी कमलापति से 03.29 बजे, इटारसी से 05.05 बजे, खंडवा से 08.00 बजे, भुसावल से 09.55 बजे, मनमाड से 12.20 बजे, नासिक रोड से 13.28 बजे, इगतपुरी से 14.32 बजे, कल्याण जंक्शन से 16.15 बजे और दादर से 17.05 बजे छूटकर शाम 18.30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचेगी.
उन्होंने बताया कि ट्रेन में जनरेटर सह लगेज यान का एक, सामान्य द्वितीय श्रेणी के चार, शयनयान श्रेणी के चार, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के पांच, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के तीन, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के दो, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का एक और एलएसएलआरडी के एक कोच सहित कुल 21 कोच लगाए जाएंगे.
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