चौथ का बरवाड़ा मेला : कोटा से सवाई माधोपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, Express Trains के अस्थायी स्टॉपेज

कोटा: तिल चौथ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सवाई माधोपुर स्थित चौथ के बरवाड़ा माताजी का दर्शन को जाते हैं. इनमें हाड़ौती के चारों जिलों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में होते हैं. इनकी सुविधा के लिए रेलवे मेला विशेष ट्रेन चला रहा है. यह ट्रेन कोटा से सवाई माधोपुर के बीच चलेगी. ट्रेन 6 व 7 जनवरी को आने और जाने का एक-एक फेरा लगाएगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कोटा से सवाई माधोपुर के बीच अच्छे खासे यात्री होते है. ऐसे में अनरिजर्व्ड ट्रेन चलाई जा रही है. यह ट्रेन सुबह 10:35 बजे कोटा से रवाना होगी. दोपहर 1:25 पर सवाई माधोपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन सवाई माधोपुर से दोपहर 3:05 बजे रवाना होकर शाम 5:50 बजे कोटा पहुंचेगी. चौथ माता मेले के अवसर पर 6 ट्रेन का चौथ का बरवाड़ा स्टेशन पर दो मिनट का अस्थायी ठहराव भी दिया गया है. इनमें जयपुर व कोटा होकर चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं.

ट्रेन का टाइम टेबल (रवानगी) :

