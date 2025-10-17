हिसार से कोटा के सोगरिया के बीच जयपुर व सीकर होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, आज से शुरू हो रही है बुकिंग
दिवाली की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हिसार से सोगरिया (कोटा) के बीच विशेष ट्रेन चलाई है.
Published : October 17, 2025 at 8:36 AM IST
कोटा: दीपावली के अवसर पर ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हिसार से कोटा के सोगरिया स्टेशन तक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 04735 हिसार-सोगरिया वीकली एक्सप्रेस 18 और 26 अक्टूबर को दो फेरे लगाएगी. इसी तरह, ट्रेन नंबर 04736 सोगरिया-हिसार वीकली एक्सप्रेस 19 व 27 अक्टूबर को दो फेरे लगाएगी. इस ट्रेन में 16 कोच लगाए गए हैं, जिनमें एक थर्ड एसी, पांच स्लीपर और आठ जनरल कोच शामिल हैं.
सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि हिसार से कोटा आने वाली ट्रेन की बुकिंग शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, जबकि कोटा से जाने वाली ट्रेन की बुकिंग शनिवार सुबह से शुरू होगी. जिन यात्रियों को इस रूट पर यात्रा करनी है, वे आईआरसीटीसी की वेबसाइट या पीआरएस काउंटर से अपने टिकट बुक करा सकते हैं.
जैन के अनुसार ट्रेन नंबर 04735 हिसार–सोगरिया हर शनिवार को सुबह 6:00 बजे हिसार से रवाना होगी और सुबह 11:40 बजे सीकर तथा दोपहर 2:55 बजे जयपुर पहुंचेगी. इसके बाद, यह शाम 6:35 बजे सवाई माधोपुर, रात 9:23 बजे इंद्रगढ़, रात 10:35 बजे लाखेरी, रात 11:08 बजे केशोरायपाटन और रात 11:55 बजे सोगरिया पहुंच जाएगी.
वापसी में ट्रेन नंबर 04736 सोगरिया-हिसार हर रविवार को रात 10:10 बजे सोगरिया से रवाना होगी. यह रात 10:33 बजे केशोरायपाटन, रात 11:08 बजे लाखेरी और रात 11:20 बजे इंद्रगढ़ पहुंचेगी. इसके बाद, यह सोमवार की मध्य रात्रि 12:10 बजे सवाई माधोपुर और रात 2:50 बजे जयपुर पहुंचेगी. अंततः यह तड़के 4:52 बजे सीकर और सुबह 11:05 बजे हिसार पहुंचकर अपनी यात्रा पूरी करेगी.
यह ट्रेन रास्ते में हिसार, सिवनी, शार्दुलपुर, रामपुरा बेरी, लोहारू, सूरजगढ़, चिरावा, रतनशहर, झुंझुनू, दून्दलोद-मुकुंदगढ़, नवलगढ़, सीकर, पलसाना, रींगस, चोमूं-सामोद, ढहर के बालाजी, जयपुर, दुर्गापुरा, वनस्थली निवाई, इसरदा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, इंदरगढ़, लाखेरी व केशोरायपाटन स्टेशनों पर रुकेगी.