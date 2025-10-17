ETV Bharat / state

हिसार से कोटा के सोगरिया के बीच जयपुर व सीकर होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, आज से शुरू हो रही है बुकिंग

सोगरिया रेलवे स्टेशन ( ETV Bharat Kota )

कोटा: दीपावली के अवसर पर ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने हिसार से कोटा के सोगरिया स्टेशन तक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 04735 हिसार-सोगरिया वीकली एक्सप्रेस 18 और 26 अक्टूबर को दो फेरे लगाएगी. इसी तरह, ट्रेन नंबर 04736 सोगरिया-हिसार वीकली एक्सप्रेस 19 व 27 अक्टूबर को दो फेरे लगाएगी. इस ट्रेन में 16 कोच लगाए गए हैं, जिनमें एक थर्ड एसी, पांच स्लीपर और आठ जनरल कोच शामिल हैं. सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि हिसार से कोटा आने वाली ट्रेन की बुकिंग शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, जबकि कोटा से जाने वाली ट्रेन की बुकिंग शनिवार सुबह से शुरू होगी. जिन यात्रियों को इस रूट पर यात्रा करनी है, वे आईआरसीटीसी की वेबसाइट या पीआरएस काउंटर से अपने टिकट बुक करा सकते हैं. पढ़ें: ट्रेनों में प्रिंटेड कंबल कवर देने की शुरूआत, रेल मंत्री ने किया 65 स्टेशनों पर विभिन्न सुविधाओं का लोकार्पण