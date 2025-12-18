कोयंबटूर-हरिद्वार के लिए कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिल रहा है कंफर्म टिकट
यह ट्रेन दिल्ली, वडोदरा, मडगांव व उडुपी समेत कई बड़े शहरों को जोड़ रही है.
Published : December 18, 2025 at 9:38 AM IST
कोटाः रेलवे विंटर वेकेशन, क्रिसमस और न्यू ईयर के पहले यात्रियो की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है. इसी क्रम में तमिलनाडु के कोयंबटूर से उत्तराखंड के हरिद्वार तक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. यह ट्रेन दिल्ली, वडोदरा, मडगांव व उडुपी समेत कई बड़े शहरों को जोड़ रही है. ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है, जिसमें कंफर्म टिकट भी दोनों तरफ से मिल रहा है.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 06043 कोयंबटूर- हरिद्वार वीकली स्पेशल ट्रेन 24 दिसंबर को रवाना होगी. यह ट्रेन कोयंबटूर से सुबह 11:15 बजे रवाना होगी. इसके बाद शुक्रवार को सुबह 7 बजे कोटा पहुंच जाएगी. इसके बाद शुक्रवार देर रात 12:05 ट्रेन हरिद्वार पहुंच जाएगी.
वापसी में ट्रेन नंबर 06044 हरिद्वार कोयंबटूर वीकली स्पेशल 30 दिसंबर को रवाना होगी. ट्रेन रात 10.30 बजे हरिद्वार से चलेगी. बुधवार सुबह 10:30 बजे यह कोटा पहुंचेगी. इसके बाद शुक्रवार तड़के 4 बजे कोयंबटूर पहुंच जाएगी. इस स्पेशल ट्रेन में थर्ड एसी के 10, थर्ड एसी इकोनॉमी के दो, स्लीपर के चार सहित कुल 18 कोच होंगे.
एक तरफ 61 दूसरी तरफ 53 घंटे का समय लेगीः सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन ऑन डिमांड के रूप में चलाई जा रही. यह स्पेशल ट्रेन कोयंबटूर से हरिद्वार की 2857 किलोमीटर की दूरी को 60 घंटे 50 मिनट में पूरी करेगी. वहीं, हरिद्वार से कोयंबटूर जाने वाली दूरी 53 घंटे 30 मिनट में पूरी होगी. यह ट्रेन मार्ग में कोयंबटूर, पालक्काड, शोरानूर, कोझिकोड, कन्नूर, मंगलूरु, उडुपी, कुंडापुरा, मूकाम्बिका रोड बिंदूर, कारवार, मडगांव, थिविम, रत्नागिरी, चिपलून, रोहा, पनवेल, वसई रोड, उधना, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, मथुरा, हज़रत निज़ामुद्दीन, गाजियाबाद व रुड़की स्टेशन पर रुकेगी.