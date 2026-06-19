रांची से डालटनगंज के लिए स्पेशल ट्रेनः जानिए टाइम-टेबल
रांची से डालटनगंज के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय धनबाद रेल मंडल की ओर से किया गया है.
Published : June 19, 2026 at 9:24 PM IST
पलामूः 21 जून रविवार को रांची से डालटनगंज के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. यह ट्रेन अनारक्षित होगा और वन वे रहेगा. इस संबंध में धनबाद रेल डिवीजन के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
धनबाद रेल डिवीजन के वरीय मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक सह वरीय जनसंपर्क अधिकारी मनीष सौरभ ने स्पेशल स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल जारी किया है. रविवार को यह स्पेशल ट्रेन रांची रेलवे स्टेशन शाम 7:15 में खुलेगी और रात 11:15 बजे डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी. डालटनगंज रेलवे स्टेशन स्पेशल ट्रेन का अंतिम पड़ाव होगा.
रांची रेलवे स्टेशन से खुलने के बाद यह स्पेशल ट्रेन पिस्का, टांगरबंसली, नगजुआ, लोहरदगा, टोरी लातेहार छिपादोहर बरवाडीह होते हुए डालटनगंज पहुंचेगी. लोहरदगा और टोरी रेलवे स्टेशन के बीच दो अन्य रेलवे स्टेशन पर भी यह ट्रेन रुकेगी. यह स्पेशल ट्रेन वन वे रहेगा और सिर्फ रविवार को ही चलेगा. पलामू के लोगों को उम्मीद है कि एक दिन का यह स्पेशल या ट्रेन भविष्य में नियमित हो जाएगा.
दरअसल, डालटनगंज से लोहरदगा होते हुए रांची जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस है. रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस रविवार को नहीं चलती है जबकि सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस सोमवार को नहीं चलती है. पलामू से हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन रांची का सफर करते है. स्पेशल ट्रेन को नियमित हो जाने के बाद इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा.