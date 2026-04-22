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गोमती नगर रेलवे स्टेशन से कोलकाता के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए ट्रेन का शेड्यूल

गोमती नगर-कोलकाता-गोमती नगर वाया गोरखपुर ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन का संचालन लखनऊ के गोमतीनगर से आज से चलेगी.

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गोमती नगर रेलवे स्टेशन से कोलकाता के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 3:39 PM IST

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लखनऊ: रेलवे प्रशासन ने गर्मियों की छुट्टी के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 05064/05063 गोमती नगर-कोलकाता-गोमती नगर वाया गोरखपुर ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन का संचालन गोमतीनगर से 22 और 29 अप्रैल बुधवार को और कोलकाता से 23 और 30 अप्रैल बृहस्पतिवार को दो फेरों के लिए किया जाएगा.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि ट्रेन 05064 गोमती नगर-कोलकाता ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन 22 और 29 अप्रैल बुधवार को गोमती नगर से 08.40 बजे चलकर गोंडा से 10.37 बजे, बस्ती से 12.05 बजे, गोरखपुर से 13.45 बजे, कप्तानगंज से 14.55 बजे, पडरौना से 15.32 बजे, तमकुही रोड से 16.27 बजे, थावे से 18.40 बजे, दिघवा दुबौली से 19.42 बजे, मशरख से 20.15 बजे, मढ़ौरा से 20.50 बजे, हाजीपुर से 23.15 बजे, दूसरे दिन शाहपुर पटोरी से 00.12 बजे, बरौनी से 01.55 बजे चलेगी. संशोधित समय पर किऊल से 03.32 बजे, झाझा से 04.45 बजे, जसीडीह से 05.30 बजे, मधुपुर से 05.57 बजे, चित्तरंजन से 06.50 बजे, आसनसोल से 07.55 बजे, दुर्गापुर से 08.42 बजे, बर्द्धमान से 10.15 बजे, बैण्डेल से 11.20 बजे और नैहाटी से 12.02 बजे छूटकर 13.10 बजे कोलकाता पहुंचेगी.

वापसी यात्रा में ट्रेन संख्या 05063 कोलकाता-गोमती नगर ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन 23 और 30 अप्रैल बृहस्पतिवार को कोलकाता से 15.20 बजे प्रस्थान कर नैहाटी से 16.20 बजे, बैण्डेल से 16.54 बजे, बर्द्धमान से 18.12 बजे, दुर्गापुर से 19.12 बजे, आसनसोल से 20.35 बजे, चित्तरंजन से 20.59 बजे, मधुपुर से 21.55 बजे, जसीडीह से 22.32 बजे, झाझा से 23.45 बजे, दूसरे दिन किऊल से संशोधित समय 00.50 बजे, बरौनी से 02.40 बजे, शाहपुर पटोरी से संशोधित समय 03.40 बजे रवाना होगी. हाजीपुर से संशोधित समय 05.05 बजे, मढ़ौरा से 08.27 बजे, मशरख से 08.52 बजे, दिघवा दुबौली से 09.17 बजे, थावे से 10.50 बजे, तमकुही रोड से 11.32 बजे, पडरौना से 12.02 बजे, कप्तानगंज से 12.50 बजे, गोरखपुर से 14.05 बजे, बस्ती से 15.02 बजे और गोंडा से 16.17 बजे छूटकर 18.30 बजे गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी.

उन्होंने बताया कि इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के आठ, शयनयान श्रेणी के सात, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के दो और एसएलआरडी के दो कोच सहित कुल 19 कोच लगाए जाएंगे.

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