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गोमती नगर रेलवे स्टेशन से कोलकाता के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए ट्रेन का शेड्यूल

गोमती नगर रेलवे स्टेशन से कोलकाता के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन. ( ETV Bharat )

लखनऊ: रेलवे प्रशासन ने गर्मियों की छुट्टी के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 05064/05063 गोमती नगर-कोलकाता-गोमती नगर वाया गोरखपुर ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन का संचालन गोमतीनगर से 22 और 29 अप्रैल बुधवार को और कोलकाता से 23 और 30 अप्रैल बृहस्पतिवार को दो फेरों के लिए किया जाएगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि ट्रेन 05064 गोमती नगर-कोलकाता ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन 22 और 29 अप्रैल बुधवार को गोमती नगर से 08.40 बजे चलकर गोंडा से 10.37 बजे, बस्ती से 12.05 बजे, गोरखपुर से 13.45 बजे, कप्तानगंज से 14.55 बजे, पडरौना से 15.32 बजे, तमकुही रोड से 16.27 बजे, थावे से 18.40 बजे, दिघवा दुबौली से 19.42 बजे, मशरख से 20.15 बजे, मढ़ौरा से 20.50 बजे, हाजीपुर से 23.15 बजे, दूसरे दिन शाहपुर पटोरी से 00.12 बजे, बरौनी से 01.55 बजे चलेगी. संशोधित समय पर किऊल से 03.32 बजे, झाझा से 04.45 बजे, जसीडीह से 05.30 बजे, मधुपुर से 05.57 बजे, चित्तरंजन से 06.50 बजे, आसनसोल से 07.55 बजे, दुर्गापुर से 08.42 बजे, बर्द्धमान से 10.15 बजे, बैण्डेल से 11.20 बजे और नैहाटी से 12.02 बजे छूटकर 13.10 बजे कोलकाता पहुंचेगी.