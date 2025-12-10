ETV Bharat / state

फ्लाइट रद्द होने से परेशान यात्रियों के लिए राहत, रेलवे ने चलाई दिल्ली-मुंबई स्पेशल एसी ट्रेन

कोटा: देशभर में कई फ्लाइट्स अचानक रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है. घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार के बाद भी फ्लाइट नहीं मिलने से लोग परेशान हैं. इस स्थिति को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विंटर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे ने दिल्ली (हजरत निजामुद्दीन) से मुंबई (बांद्रा टर्मिनस) के बीच कोटा होकर गुजरने वाली पूरी तरह रिजर्व्ड एयर कंडीशंड सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यह स्पेशल ट्रेन दोनों तरफ से सिर्फ एक-एक फेरा लगाएगी. ट्रेन नंबर 04006 हजरत निजामुद्दीन-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 11 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:35 बजे हजरत निजामुद्दीन से रवाना होगी. यह ट्रेन उसी दिन रात 8:20 बजे कोटा पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 11:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी.