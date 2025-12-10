ETV Bharat / state

फ्लाइट रद्द होने से परेशान यात्रियों के लिए राहत, रेलवे ने चलाई दिल्ली-मुंबई स्पेशल एसी ट्रेन

रेलवे ने हजरत निजामुद्दीन से बांद्रा टर्मिनस के लिए AC सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो कोटा से होकर गुजरेगी.

Delhi Mumbai Special Train
कोटा रेलवे स्टेशन (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025 at 6:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: देशभर में कई फ्लाइट्स अचानक रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है. घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार के बाद भी फ्लाइट नहीं मिलने से लोग परेशान हैं. इस स्थिति को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विंटर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इसी कड़ी में पश्चिम रेलवे ने दिल्ली (हजरत निजामुद्दीन) से मुंबई (बांद्रा टर्मिनस) के बीच कोटा होकर गुजरने वाली पूरी तरह रिजर्व्ड एयर कंडीशंड सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यह स्पेशल ट्रेन दोनों तरफ से सिर्फ एक-एक फेरा लगाएगी. ट्रेन नंबर 04006 हजरत निजामुद्दीन-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 11 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:35 बजे हजरत निजामुद्दीन से रवाना होगी. यह ट्रेन उसी दिन रात 8:20 बजे कोटा पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 11:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी.

इसे भी पढ़ें- फ्लाइट कैंसिलेशन संकट के बीच रेलवे बना यात्रियों का सहारा, 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाईं

वापसी में ट्रेन नंबर 04005 बांद्रा टर्मिनस-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 12 दिसंबर 2025 को दोपहर 2:20 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी. यह ट्रेन अगले दिन सुबह 4:00 बजे कोटा पहुंचेगी और सुबह 11:10 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी. यह ट्रेन दोनों दिशाओं में कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत और बोरीवली स्टेशनों पर रुकेगी. ट्रेन में कुल 21 कोच हैं, जिनमें 16 थर्ड एसी कोच, 1 फर्स्ट एसी कोच, 1 सेकंड एसी कोच, 1 फर्स्ट व सेकंड एसी संयुक्त कोच शामिल हैं. इसके अलावा पैंट्री कार और जनरेटर कार भी ट्रेन में लगी हैं.

TAGGED:

FLIGHT CANCELLED
INDIAN RAILWAYS
हजरत निजामुद्दीन से मुंबई ट्रेन
KOTA SPECIAL TRAIN
DELHI MUMBAI SPECIAL TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.