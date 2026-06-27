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दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद शातिर बदमाश 'हड्डी' को किया गिरफ्तार, कई मामलों में था वांटेड

पुलिस की गोली से घायल हुआ हड्डी! एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार ( ETV BHARAT )