कृष्ण लीलाओं से रणभूमि तक... मनोज मुंतशिर की प्रस्तुति ने बांधा समां, CM बोले-सनातन संस्कृति को मिलेगी मजबूती
बिड़ला सभागार में ‘कृष्ण-राधा से रणभूमि तक’ का भव्य आयोजन किया गया.
Published : November 15, 2026 at 7:24 AM IST
जयपुर : भगवान श्रीकृष्ण की प्रेम लीलाओं से लेकर महाभारत की रणभूमि में दिए गीता के संदेश तक की आध्यात्मिक यात्रा शनिवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में दिखी. लेखक एवं कलाकार मनोज मुंतशिर की विशेष लाइव म्यूजिकल प्रस्तुति ‘कृष्ण-राधा से रणभूमि तक’ ने दर्शकों को भगवान श्रीकृष्ण के जीवन, उनकी लीलाएं और विचारों से रूबरू कराया. संगीत, संवाद और भावपूर्ण मंचन से कार्यक्रम ने सभागार में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल बना दिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रस्तुतियां देखी. कार्यक्रम समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा, भगवान के प्रति व्यक्ति जिस श्रद्धा और विश्वास से भाव अर्पित करता है, उसे उसी अनुरूप फल मिलता है. उन्होंने मनोज मुंतशिर समेत सभी कलाकार और आयोजकों को बधाई का पात्र बताया.
बृज क्षेत्र से गहरा नाता : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस तरह की सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियां हमारी सनातन संस्कृति को मजबूती देने का काम करती हैं. भगवान श्रीकृष्ण का जीवन और उनके उपदेश भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं. उनकी लीलाओं में प्रेम, भक्ति, कर्म और धर्म के गहरे संदेश समाहित हैं, जिन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने संबोधन में बृज क्षेत्र से विशेष जुड़ाव के बारे में बताया. उन्होंने कहा, अष्टछाप के कवि गोविंद स्वामी और बृज क्षेत्र से उनका गहरा नाता रहा है. बृज में समय बिताने पर आज भी भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का अनुभव और दर्शन करने का अवसर मिलता है. बृज की संस्कृति और वहां की आध्यात्मिक परंपराएं भगवान श्रीकृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति का अनूठा स्वरूप प्रस्तुत करती हैं.
https://t.co/WXPzxSlYQK— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 14, 2026
पढ़ें:Manoj Muntashir : देश के आगे झुके मनोज मुंतशिर, 'आदिपुरुष' के लिए हाथ जोड़कर जनता से मांगी माफी
राजनीति और संगठन से जुड़े दिग्गज मौजूद : मनोज मुंतशिर की इस प्रस्तुति के जरिए भगवान श्रीकृष्ण के जीवन दर्शन और सनातन परंपरा के सांस्कृतिक पक्ष को संगीत एवं मंचन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष राजेश मंगल, संगठन महामंत्री अजेय कुमार और जयपुर महापौर सुनील कोठारी सहित कई गणमान्यजन मौजूद रहे.