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कृष्ण लीलाओं से रणभूमि तक... मनोज मुंतशिर की प्रस्तुति ने बांधा समां, CM बोले-सनातन संस्कृति को मिलेगी मजबूती

जयपुर में प्रस्तुति देते मुंतशिर एवं टीम ( Photo: CMO )

जयपुर : भगवान श्रीकृष्ण की प्रेम लीलाओं से लेकर महाभारत की रणभूमि में दिए गीता के संदेश तक की आध्यात्मिक यात्रा शनिवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में दिखी. लेखक एवं कलाकार मनोज मुंतशिर की विशेष लाइव म्यूजिकल प्रस्तुति ‘कृष्ण-राधा से रणभूमि तक’ ने दर्शकों को भगवान श्रीकृष्ण के जीवन, उनकी लीलाएं और विचारों से रूबरू कराया. संगीत, संवाद और भावपूर्ण मंचन से कार्यक्रम ने सभागार में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल बना दिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रस्तुतियां देखी. कार्यक्रम समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा, भगवान के प्रति व्यक्ति जिस श्रद्धा और विश्वास से भाव अर्पित करता है, उसे उसी अनुरूप फल मिलता है. उन्होंने मनोज मुंतशिर समेत सभी कलाकार और आयोजकों को बधाई का पात्र बताया.