MLA फंड घोटाल: बलजीत यादव को ईडी अदालत ने 10 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा
जयपुर की विशेष ईडी अदालत ने बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव को 10 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.
Published : February 7, 2026 at 6:43 PM IST
जयपुर: ईडी मामलों की विशेष अदालत ने एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से जुड़े करीब 3.72 करोड़ रुपये की धांधली से संबंधित मामले में गिरफ्तार बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव को 10 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है. तीन दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने पर ईडी ने आरोपी यादव को विशेष अदालत में पेश किया. ईडी की ओर से अधिवक्ता अजातशत्रु मीणा ने अदालत को बताया कि आरोपी से पूछताछ पूरी कर ली गई है. ऐसे में उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए. इस पर अदालत ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.
मामले के अनुसार, ईडी ने गत वर्ष 24 जनवरी को जयपुर, दौसा और बहरोड़ में बलजीत यादव से जुड़े करीब दस ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था. यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत की गई थी. जांच में सामने आया कि साल 2021-22 के दौरान बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के 32 सरकारी स्कूलों के लिए बैडमिंटन और क्रिकेट किट की खरीद की गई थी.
बलजीत पर आरोप है कि खेल किट की खरीद के नाम पर एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से करीब 3.72 करोड़ रुपये खर्च हुए और इस राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया. मामले में एसीबी ने पहले एफआईआर दर्ज की थी और उसके आधार पर ईडी ने जांच शुरू की. ईडी ने गत दिनों बलजीत यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट से उसका तीन दिन का पुलिस रिमांड लिया था.