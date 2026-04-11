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रूसी संघ का विशेष प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, 1200 साल पुरानी विरासत से होंगे रशियन परिचित

रूसी संघ का विशेष प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: भारतीय संस्कृति बहुत ही संपन्न और परंपरा के साथ एक ऐसी संरक्षित विरासत है. जिसको समझने के लिए हमेशा विदेशी परेशान रहते हैं और ऐसे में संस्कृत जो बाकी भाषाओं की जननी कही जाती है. उससे संदर्भित जानकारियां हासिल करने के लिए तो विदेशी अक्सर भारत आते हैं और ऐसे में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत रूसी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल यहां आएगा. यह प्रतिनिधिमंडल काल्मिकिया बौद्ध एसोसिएशन से सम्बद्ध है, जो 14 अप्रैल से 29 अप्रैल 2026 के मध्य भारत भ्रमण पर रहेगा. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित परम पावन दलाई लामा से भेंट कर बौद्ध एवं सनातन परम्पराओं का अध्ययन करेगा तथा प्राचीन बौद्ध मठों का अवलोकन कर ज्ञानार्जन करेगा. वाराणसी में यह विशेष दल 14 और 15 अप्रैल को रहेगा. इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विश्वविद्यालय के बौद्ध दर्शन विभाग के सहायक आचार्य डॉ. लेखामणि त्रिपाठी करेंगे, जो रूस में भारतीय ज्ञान परम्परा के विविध तत्वों का प्रतिदिन ऑनलाइन अध्यापन कर रहे हैं और वहां धर्म, संस्कृति एवं संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. भारत भ्रमण पर आ रही यह रूसी टीम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय आएगी, क्योंकि यह विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परम्परा का अत्यन्त प्राचीन एवं प्रमुख केन्द्र रहा है. यहां से समस्त देश में भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा तथा ज्ञान के मूल तत्वों का प्रवाह होता रहा है.