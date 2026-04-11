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रूसी संघ का विशेष प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, 1200 साल पुरानी विरासत से होंगे रशियन परिचित

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत रूसी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल यहां आएगा.

Sampurnanand Sanskrit University
रूसी संघ का विशेष प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 8:31 PM IST

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वाराणसी: भारतीय संस्कृति बहुत ही संपन्न और परंपरा के साथ एक ऐसी संरक्षित विरासत है. जिसको समझने के लिए हमेशा विदेशी परेशान रहते हैं और ऐसे में संस्कृत जो बाकी भाषाओं की जननी कही जाती है.

उससे संदर्भित जानकारियां हासिल करने के लिए तो विदेशी अक्सर भारत आते हैं और ऐसे में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत रूसी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल यहां आएगा.

यह प्रतिनिधिमंडल काल्मिकिया बौद्ध एसोसिएशन से सम्बद्ध है, जो 14 अप्रैल से 29 अप्रैल 2026 के मध्य भारत भ्रमण पर रहेगा.

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित परम पावन दलाई लामा से भेंट कर बौद्ध एवं सनातन परम्पराओं का अध्ययन करेगा तथा प्राचीन बौद्ध मठों का अवलोकन कर ज्ञानार्जन करेगा. वाराणसी में यह विशेष दल 14 और 15 अप्रैल को रहेगा.

इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विश्वविद्यालय के बौद्ध दर्शन विभाग के सहायक आचार्य डॉ. लेखामणि त्रिपाठी करेंगे, जो रूस में भारतीय ज्ञान परम्परा के विविध तत्वों का प्रतिदिन ऑनलाइन अध्यापन कर रहे हैं और वहां धर्म, संस्कृति एवं संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

भारत भ्रमण पर आ रही यह रूसी टीम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय आएगी, क्योंकि यह विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परम्परा का अत्यन्त प्राचीन एवं प्रमुख केन्द्र रहा है. यहां से समस्त देश में भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा तथा ज्ञान के मूल तत्वों का प्रवाह होता रहा है.

यह प्रतिनिधिमंडल भारत आगमन पर सबसे पहले संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी आएगा और यहां की परंपरा संस्कृति और शिक्षा की विधाओं को समझने के साथ बहुत संस्कृति पर यहां की चीजों का भी अध्ययन करेगा. यहां पाली भाषा में मौजूद पांडुलिपियों के साथ ही अन्य चीजों का अध्ययन भी किया जाएगा.

विश्वविद्यालय के श्रमण विद्या संकाय प्रमुख एवं पाली विभागाध्यक्ष प्रो. रमेश प्रसाद द्वारा डॉ. त्रिपाठी को अंगवस्त्र एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया.

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह विश्वविद्यालय के लिए अत्यन्त हर्ष और गौरव का विषय है कि यहां के आचार्यगण विश्व पटल पर देवभाषा संस्कृत तथा भारतीय ज्ञान परम्परा के प्रचार-प्रसार में सक्रिय योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत की सांस्कृतिक एवं दार्शनिक धरोहर वैश्विक स्तर पर स्थापित हो रही है.

समृद्ध परंपरा के साथ ही संस्कृत यूनिवर्सिटी अपने आप में बौद्ध काल की चीजों का संरक्षित रखने का काम कर रही है. यहां के जनसंपर्क अधिकारी शासिंद्र मिश्रा ने बताया कि यहां पर लगभग 1200 वर्ष पुराने बौद्ध काल की पाली लिपि की पांडुलिपियों सुरक्षित और सुरक्षित हैं, जो आज की तिथि में बेहद महत्वपूर्ण है.

बौद्ध काल के यह लेख बौद्ध की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा को संजोकर रखने का काम कर रहे हैं. जिसका अवलोकन भी यह विशेष टीम करेगी.

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