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प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष, झारखंड के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लगेगा विशेष शिविर

रांची: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के सफल 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार 09 जून को राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे. वहीं राज्यभर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा.

09 जून 2016 को शुरू हुआ था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

भारत सरकार द्वारा 9 जून 2016 को शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच की सुविधा प्रदान करना है. इस विशेष उपलब्धि के उपलक्ष्य में 'सुरक्षित गर्भावस्था, स्वस्थ माताएं एवं सशक्त भारत' के विषय पर एक विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की गई है.

इस अभियान के एक दशक पूरे होने पर राज्य के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 09 जून को आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाया जाएगा. इसके साथ ही जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और फर्स्ट रेफरल यूनिट पर विशेष पीएमएसएमए सत्र आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान सभी गर्भवती माताओं को समय पर जांच कराने के लिए जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा.

मातृत्व स्वास्थ्य कोषांग की राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. पुष्पा ने बताया कि पिछले 10 वर्षों (2016-2026) में इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं, अल्ट्रासाउंड, रक्त एवं मूत्र की सभी आवश्यक जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है.

इसके तहत राज्य में कुल उच्च जोखिम गर्भावस्था (एचारपी) का चिह्नीकरण 3.5 प्रतिशत से बढ़कर अब 10 प्रतिशत हो गया है. जिसे आगामी समय में 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि इन जटिल मामलों की पहचान कर सुरक्षित व शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव कराया जा सके. इसके अलावा महिलाओं को आयरन, कैल्शियम की गोलियां, टीडी टीकाकरण और उचित पोषण व परिवार नियोजन के संबंध में निरंतर परामर्श भी दिया जा रहा है.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6, 2023-24) के ताजा आंकड़े झारखंड में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में हुए महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाते हैं. आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पहली तिमाही में प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) कराने वाली माताओं की संख्या एनएफएचएस-5 के 68.0 प्रतिशत से बढ़कर अब 76.4 प्रतिशत (शहरी: 83.0%, ग्रामीण: 74.0%) हो गई है. इसी तरह, कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) कराने वाली माताओं का ग्राफ 38.7 प्रतिशत से बढ़कर अब 59.0 प्रतिशत (शहरी: 77.2%, ग्रामीण: 55.6%) पर पहुंच गया है.