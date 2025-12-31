ETV Bharat / state

रतनगढ़ में स्पा सेंटर पर पुलिस रेड, 6 युवतियां और 2 युवक गिरफ्तार, अनैतिक धंधे का भंडाफोड़

पुलिस ने 6 युवतियों और 2 युवकों को गिरफ्तार किया. ( ETV Bharat Churu )

चूरू: जिले में रतनगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लिंक रोड पर स्थित एक स्पा सेंटर पर छापा मारा. स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की शिकायतों पर पुलिस ने यह रेड की, जिसमें 6 युवतियां और 2 युवकों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया. लंबे समय से मिल रही थीं शिकायतें: रतनगढ़ थाना अधिकारी गौरव खिड़िया ने बताया कि लंबे समय से रतनगढ़-बीकानेर लिंक रोड पर अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बुधवार को पुलिस ने छापेमारी की. डीएसपी इनसार अली के निर्देश और सीआई गौरव खिड़िया के पर्यवेक्षण में हेड कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार ने टीम के साथ स्पा सेंटर पर रेड की. थाना अधिकारी गौरव खिड़िया (ETV Bharat Churu)