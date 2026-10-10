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पिता के अंतिम संस्कार में मणिकर्णिका घाट पहुंचे बेटे की दबंगों ने की जमकर पिटाई

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ तीन युवकों को हिरासत में लिया है.

Manikarnika Ghat
पिता के अंतिम संस्कार में मणिकर्णिका घाट पहुंचे बेटे की दबंगों ने की जमकर पिटाई. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 10, 2026 at 4:46 PM IST

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वाराणसी: वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर स्थानीय दबंगों की दबंगई तब देखने को मिली, जब पिता के अंतिम संस्कार के दौरान बेटे को दबंगों ने जमकर पीटा. कहासुनी के साथ विवाद शुरू हुआ और मार पिटाई पर पहुंच गया.

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ तीन युवकों को हिरासत में ले लिया है. उसके साथ घायल युवक का इलाज कराकर उसे छोड़ दिया गया है.

Manikarnika Ghat
पिता के अंतिम संस्कार में मणिकर्णिका घाट पहुंचे बेटे की दबंगों ने की जमकर पिटाई. (ईटीवी भारत)

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

दरअसल, ये पूरा मामला चौक थाना क्षेत्र के मणिकर्णिक घाट का है, जहां पर अपने पिता के अंतिम संस्कार में मौजूद बेटे की स्थानीय लोगों के साथ कहासुनी हो गई.

इसके बाद एक साथ मिलकर कई लोगों ने युवक की पिटाई करना शुरू कर दिया. दबंगों ने पहले जमकर उसकी पिटाई की, उसके बाद उसे अचेत स्थिति में देखकर सीढ़ी पर छोड़कर चले गए.

मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस दौरान परिजनों ने घायल युवक का इलाज़ कराया और उसके बाद चौक थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है.

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मुकदमा दर्ज, तीन युवक गिरफ्तार

इस बारे में एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि, वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. तीन युवा हिरासत में है. घायल युवक को मामूली चोटें आई हैं, उसका इलाज किया गया है और मेडिकल कराने के साथ उसे घर भेज दिया गया है.

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उन्होंने बताया कि अन्य लोगों की तलाश में की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. त्रिपाठी ने कहा कि यहां आने वाले यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है. ऐसे में यदि मनबढ़ दबंग के जरिए इस तरीके की घटना की जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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पिटाई मामले में युवक गिरफ्तार
YOUTH BEATEN BY STRONGMEN
अंतिम संस्कार के दौरान पिटाई
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