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पिता के अंतिम संस्कार में मणिकर्णिका घाट पहुंचे बेटे की दबंगों ने की जमकर पिटाई

पिता के अंतिम संस्कार में मणिकर्णिका घाट पहुंचे बेटे की दबंगों ने की जमकर पिटाई. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर स्थानीय दबंगों की दबंगई तब देखने को मिली, जब पिता के अंतिम संस्कार के दौरान बेटे को दबंगों ने जमकर पीटा. कहासुनी के साथ विवाद शुरू हुआ और मार पिटाई पर पहुंच गया.

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ तीन युवकों को हिरासत में ले लिया है. उसके साथ घायल युवक का इलाज कराकर उसे छोड़ दिया गया है.

पिता के अंतिम संस्कार में मणिकर्णिका घाट पहुंचे बेटे की दबंगों ने की जमकर पिटाई. (ईटीवी भारत) सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल दरअसल, ये पूरा मामला चौक थाना क्षेत्र के मणिकर्णिक घाट का है, जहां पर अपने पिता के अंतिम संस्कार में मौजूद बेटे की स्थानीय लोगों के साथ कहासुनी हो गई. इसके बाद एक साथ मिलकर कई लोगों ने युवक की पिटाई करना शुरू कर दिया. दबंगों ने पहले जमकर उसकी पिटाई की, उसके बाद उसे अचेत स्थिति में देखकर सीढ़ी पर छोड़कर चले गए.