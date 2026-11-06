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मां की हत्या, बचाने आए पिता एवं भाई पर जानलेवा हमला...वजह जानकर चौंक जाएंगे

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उदयपुर ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के महुवाड़ा गांव में पंचायत चुनाव में अपने दोस्त को वोट नहीं देने की बात लेकर हुए विवाद में एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी. बीचबचाव को आए पिता और बड़े भाई पर भी लोहे की रॉड से हमला कर दिया. पिता एवं भाई गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया. घटना से गांव में सनसनी फैल गई.