मां की हत्या, बचाने आए पिता एवं भाई पर जानलेवा हमला...वजह जानकर चौंक जाएंगे
पंचायत चुनाव में दोस्त को वोट नहीं देने से खफा था आरोपी. गुस्साए बेटे ने मां पर लोहे की रॉड से वार कर दिया.
Published : November 6, 2026 at 4:41 PM IST
उदयपुर: जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के महुवाड़ा गांव में पंचायत चुनाव में अपने दोस्त को वोट नहीं देने की बात लेकर हुए विवाद में एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी. बीचबचाव को आए पिता और बड़े भाई पर भी लोहे की रॉड से हमला कर दिया. पिता एवं भाई गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया. घटना से गांव में सनसनी फैल गई.
थानाधिकारी सोहनलाल ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में चुनाव में दोस्त को वोट नहीं देने की बात को लेकर पारिवारिक विवाद सामने आया है. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है और प्रकरण में अनुसंधान जारी है. घटना महुवाड़ा गांव में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे की है, जब पुष्पा पत्नी लालचंद परिवार के साथ घर में सो रही थीं. घर में बड़ा बेटा गणेश परमार और उसकी पत्नी भी थे. देर रात छोटा बेटा राहुल परमार घर पहुंचा. चुनाव में अपने दोस्त को वोट नहीं देने की बात को लेकर परिवार में कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि राहुल ने गुस्से में आकर मां पुष्पा के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया.
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बचाने आए पिता और भाई पर भी हमला: पुलिस के अनुसार, मां पर हमला होते देख पिता लालचंद बीचबचाव करने पहुंचे तो राहुल ने उन पर भी लोहे की रॉड से हमला कर दिया. वे गंभीर रूप से घायल हो गए. इसी दौरान बड़े भाई गणेश और उसकी पत्नी ने भी मां-पिता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया. इसके बाद राहुल मौके से फरार हो गया.
रास्ते में तोड़ा दम: घटना के बाद बड़े बेटे गणेश ने निजी वाहन से गंभीर घायल माता-पिता को डूंगरपुर जिला अस्पताल ले गया, लेकिन बीच रास्ते में पुष्पा ने दम तोड़ दिया. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं, घायल लालचंद का जिला अस्पताल में उपचार जारी है.
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