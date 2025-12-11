ETV Bharat / state

चूरू के सरदारशहर में चाइनीज मांझे से कटा फौजी का गला, बच गई जान

डॉक्टर का कहना है चाइनीज मांझा बहुत तेज था. कट थोड़ा सा और गहरा होता तो मरीज की जान भी जा सकती थी.

Chinese Kite String
सेना के जवान का उपचार करते डॉक्टर (ETV Bharat Churu)
Published : December 11, 2025 at 4:25 PM IST

चूरू: जिले के सरदारशहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा एक फौजी की जान पर बन आई. मांझे से उसकी गर्दन में कट लग गया. घटना सरदारशहर के रामदेव कॉलोनी की है. घटना के बाद घायल फौजी को तुरंत राजकीय उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉ. लोकेंद्र सिंह ने उनका उपचार किया. डॉक्टर सिंह के अनुसार फौजी की गर्दन पर कई टांके आए है.

अस्पताल के डॉ. लोकेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय सेना का जवान श्रवण कुमार किसी काम से बाइक से जा रहा था. इसी दौरान वह चाइनीज मांझे का शिकार हो गया. तेज मांझे ने उनकी गर्दन को बुरी तरह काट दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

सेना के जवान का उपचार करते डॉक्टर. (ETV Bharat Churu)

डॉ. राठौड़ ने बताया कि इमरजेंसी कॉल आया तो अस्पताल में आकर देखा तो प्रथम दृश्य ऐसा लग रहा था कि किसी धारदार हथियार से गले पर कट लगा हुआ है. बाद में जांच में पता चला कि घाव करीब 3 सेंटीमीटर तक गहरा था और साइड में काफी दूर तक हल्का घाव हो रखा था. इसको देखने के बाद पता चला कि चाइनीज मांझे से कटा हुआ है. इस पर श्रवण का ब्लड रोककर इलाज शुरू किया गया.

जा सकती थी जान: उन्होंने बताया कि चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है कि घाव थोड़ा सा अगर और गहरा होता तो मरीज की जान भी जा सकती थी. चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है जिसके चलते उनके हौसले बुलंद है. उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके.

